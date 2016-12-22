Крупную игорную сеть контролирует экс-сотрудник МВД - СМИ

Одна игровая точка обходится ее владельцу в $15-20 тыс.

Сеть игровых клубов В сети оформлена на экс-сотрудника МВД и водителя народного депутата - соседа заместителя министра внутренних дел. Об этом говорится в расследовании Надежды Бурдей для программы Наші гроші с Денисом Біугсом.

Журналисты программы рассказывают, что в течение последних двух лет количество нелегальных игорных заведений увеличилось. Только в Киеве они насчитали свыше 80 игровых точек одной крупной игров сетей - В сети. Достаточно и предложений о работе в таких клубах, размещенных в интернете.

Как выяснило расследование программы, игорный бизнес В сети организован по принципу франшизы.

Наші гроші с Денисом Бігусом утверждают, что одна игровая точка обходится ее владельцу в $15-20 тыс., а 30-36% от общей прибыли владелец клуба игровых автоматов отдает владельцу франшизы. Последний, в свою очередь, гарантирует владельцу игровой точки безопасность и отсутствие претензий со стороны правоохранителей.

Официальный учредитель ООО В сети - Сергей Прилипко. До недавнего времени он являлся сотрудником спецподразделения МВД Кобра, и был прописан в милицейском общежитии в Киеве. Кроме игровых клубов на него оформлены охранные компании Гарант сервис 2016 и Украинское бюро охранной безопасности. Сейчас он живет с семьей в Василькове. И по словам соседей и жены - работает водителем.

Адрес самой игровой компании находится в админкорпусе старого завода на окраине Киева. Администратор здания подтвердил, что компания В сети действительно ранее располагалась по этому адресу, но летом 2016 г. переехала.

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Как выяснили журналисты, в марте текущего года полиция выписала Прилипко штраф за нарушение правил дорожного движения. В это время бывший милиционер управлял автомобилем, зарегистрированным на бывшего нардепа-регионала Владимира Продивуса. Ранее журналисты программы Наши гроши с Денисом Биугсом рассказывали о тесных отношениях Продивуса с заместителем министра внутренних дел - Сергеем Чеботарем.

Имение семьи Чеботаревых под Киевом было построено компанией Мостобуд, которая принадлежит Продивусу, причем сам дом у Оксаны Чеботарь появился на 4 года раньше разрешительных документов.

Журналисты программы также посетили один из клубов В сети. Вызванные съемочной группой представители полиции оказались не в состоянии ни закрыть игорное заведение, ни остановить его деятельность, ни даже изъять технику.

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