США ввели санкции против банкиров из России и министров из Сирии

Обновленный санкционный список расширился на 18 человек

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 декабря 2016 г., ввели индивидуальные санкции в отношении сотрудников российского Темпбанка. Об этом сообщает министерство финансов США.

Отмечается, что санкции введены из-за содействия насилию в Сирии.

В санкционный список попали: Елена Апанасенко, Николай Ахломов, Ирина Коженкова, Андрей Дубиняк, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев, Елена Жирова, Дмитрий Митяев и Леонид Решетников (все - Темпбанк).

С сирийской стороны в список включены: Ахмад Аль-Хамо (министр промышленности), Али Аль-Зафир (министр телекоммуникаций), Дурейд Дургам (глава центробанка Сирии), Али Ганем (министр природных ресурсов), Мамун Хамдан (министр финансов), Али Хаммуд (министр транспорта), Мухаммад Турджуман (министр информации) и еще два гражданина Сирии.

ПАО Темпбанк - небольшой по размеру активов московский фининститут, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов.

Напомним, 22 декабря стало известно, что США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.