США ввели санкции против банкиров из России и министров из Сирии
Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 декабря 2016 г., ввели индивидуальные санкции в отношении сотрудников российского Темпбанка. Об этом сообщает министерство финансов США.
Отмечается, что санкции введены из-за содействия насилию в Сирии.
В санкционный список попали: Елена Апанасенко, Николай Ахломов, Ирина Коженкова, Андрей Дубиняк, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев, Елена Жирова, Дмитрий Митяев и Леонид Решетников (все - Темпбанк).
С сирийской стороны в список включены: Ахмад Аль-Хамо (министр промышленности), Али Аль-Зафир (министр телекоммуникаций), Дурейд Дургам (глава центробанка Сирии), Али Ганем (министр природных ресурсов), Мамун Хамдан (министр финансов), Али Хаммуд (министр транспорта), Мухаммад Турджуман (министр информации) и еще два гражданина Сирии.
ПАО Темпбанк - небольшой по размеру активов московский фининститут, ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов.
Напомним, 22 декабря стало известно, что США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
18.12.2016 14:22
-
31.10.2016 10:10
-
37199
-
22098
-
20324
-
18564
-
17798