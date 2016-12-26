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Луценко прокомментировал снос МАФов в Киеве

26.12.2016 11:24
МАФ можно сносить только после предупреждения, заявил генпрокурор
Луценко прокомментировал снос МАФов в Киеве
Фото - ЛІГА.net

Прокуратура Киева даст оценку действиям силовиков и коммунальщиков в связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко у себя на странице в Facebook.

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - сказано в комментарии Луценко.

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"Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось о сносе МАФов на Святошино, Троещине и Позняках, возле станций метро Политехнический институт и Берестейская.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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