Луценко прокомментировал снос МАФов в Киеве
Прокуратура Киева даст оценку действиям силовиков и коммунальщиков в связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко у себя на странице в Facebook.
"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - сказано в комментарии Луценко.
Смотрите также: В Киеве в районе метро Святошин сносят МАФы
"Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы", - добавил генпрокурор.
Напомним, ранее сообщалось о сносе МАФов на Святошино, Троещине и Позняках, возле станций метро Политехнический институт и Берестейская.
Смотрите также: Коммунальщики снесли МАФы у метро Берестейская в Киеве: фото
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
39696
-
25695
-
22298
-
19707
-
18241