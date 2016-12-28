Результаты тестирования красной икры: у Шаланды - "отлично"

Центр потребительских экспертиз "ТЕСТ" провел очередное исследование красной икры, представленной на полках магазинов в этом году

На правах рекламы



Не за горами новый год, а значит, для каждой хозяйки актуален вопрос покупки красной икры к праздничному столу. Ведь этот продукт для украинцев традиционно является неизменным атрибутом праздника, главным украшением новогоднего стола и беспроигрышным вариантом подарка близким, друзьям и партнёрам.

Центр потребительских экспертиз "ТЕСТ" провел очередное исследование красной икры, представленной на полках магазинов в этом году, чтобы проверить качество продукта и помочь украинцам не ошибиться с выбором. Протестировали 7 образцов лососевой икры, оценили маркировку, упаковку, органолептику и соответствие физико-химических показателей установленным нормам.

Результаты тестирования не стали неожиданностью. Лидером рейтинга стала икра ТМ Шаланда, которая ежегодно получает от Центра потребительских экспертиз оценку "отлично".

"Мы тестируем красную икру каждый год перед новогодними праздниками. И каждый раз красная икра от торговой марки Шаланда получает оценку "отлично". Это стабильный производитель, который держит качество неизменным из года в год", - отметил руководитель "ТЕСТа" Валентин Безрукий.

Помимо многочисленных оценок "отлично" от центра "ТЕСТ", в арсенале торговой марки ежегодные награды "Фавориты Успеха", а также призы международных дегустационных конкурсов "ПРОДЭКСПО" и World Food.

Красная икра "Шаланда" выпускается на современном заводе "Дальрыба", сертифицированном согласно международным стандартам качества. Продукция этой торговой марки продаётся не только в Украине, но и в странах Европы, а также в Арабских Эмиратах.