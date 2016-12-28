Электронные документы - запросто!

Индивидуальные продукты "Арт-Офис" для работы с электронными документами в форматах "PDF", "DOCX" і "XLSX"

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Индивидуальные продукты "Арт-Офис" для работы с электронными документами

Предпринимательская и независимая профессиональная деятельность неразрывно связаны с составлением и подписанием с клиентами и партнерами договоров, счетов, актов и других документов. Переход к использованию электронных документов вместо бумажных обеспечит Вам бесспорные конкурентные преимущества и откроет новые возможности. С надежными и удобными индивидуальными решениями "Арт-Офис" - компьютерными программами "Арт‑Офис плагин для MS Office" и "Арт‑Офис Клиент" - Вы и Ваши контрагенты сможете создавать и проверять юридически значимые в Украине электронные документы в форматах "PDF", "DOCX" и "XLSX".

Индивидуальные продукты "Арт-Офис" позволят Вам:

● Составлять и подписывать в электронном виде любые документы форматов "PDF", "DOCX", "XLSX".

● В дружественном программном интерфейсе просматривать одновременно содержание (контент) электронного документа и реквизиты наложенных электронных цифровых подписей (ЭЦП).

● В любое время, из любой точки мира (с доступом к сети Интернет) бесплатно проверять действительность электронных документов, неизменность их контента и валидность ЭЦП.



Для ознакомления с возможностями и преимуществами продуктов "Арт-Офис" и для подбора решения, которое максимально полно удовлетворит Ваши бизнес-потребности, приглашаем Вас посетить сайт "Арт-Офис".

С уважением

Команда разработчиков "Арт-Офис"