ТОП-3 дополнительных услуг для смартфона

По мере роста популярности "умных" телефонов, растет спрос и на дополнительные услуги к ним

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Каждый третий украинец пользуется смартфоном с сенсорным экраном. Такие результаты показало исследование уровня "смартфонизации" страны, проведенное Киевским международным институтом социологии. При том, что год назад сенсорный телефон был только у каждого четвертого. По мере роста популярности "умных" телефонов, растет спрос и на дополнительные услуги к ним. Какие из них сейчас пользуются популярностью, рассказали представители компании "ЭКТА СЕРВИС".

"Экстра замена": новый телефон вместо ремонта

Владельцы смартфонов все меньше хотят беспокоиться по поводу ремонта техники, ходить по сервисным центрам и все больше стараются обезопасить себя на случай поломок по вине производителя. Об этом говорит то, что одной из самых популярных услуг, по данным компании "Экта Сервис", является "Экстра замена".

Суть услуги "Экстра замена" в следующем: если телефон перестал корректно работать, и в этом нет вины владельца, то компания возмещает своему клиенту 100% его стоимости. Главное в этой услуге то, что на руках будет именно новое устройство. Ведь ремонт - вещь не всегда надежная: сломалось раз, может сломаться и второй.

Процедура замены достаточно простая. Обнаружив неисправность в работе устройства, нужно отправить его на адрес компании "Экта Сервис". За пересылку платить не нужно, эти расходы берет на себя компания. После того, как телефон попадает по адресу и подтверждается поломка, в течение 5 рабочих дней клиент получает SMS с кодом денежного сертификата на полную стоимость девайса. Как его потратить - каждый решает на свое усмотрение: купить абсолютно новый телефон такой же модели, или любой другой, лишь доплатив разницу.

"Экта Смарт": комплексная подстраховка на все случаи

Украинские пользователи смарт-телефонов стремятся уберечь себя не только от промахов производителя, но и от своих собственных. Поэтому среди клиентов "Экта Сервис" пользуется спросом и услуга "Экта Смарт".

"Экта Смарт" - это универсальное предложение, которое распространяется как на гарантийные, так и на не гарантийные поломки. В первом случае все работает, как и в услуге "Экстра замена": вина производителя - клиенту полностью компенсируют стоимость телефона. Что касается не гарантийных неисправностей (упал, разбился, утонул): одна из главных "фишек" компании - возмещение половины стоимости девайса в случае любой поломки. Можно принести абсолютно нерабочий телефон - компенсация все равно гарантирована.

Выгода здесь очевидна: там, где пришлось бы отдавать деньги за ремонт, клиент имеет возможность приобрести новое устройство, получив половину или 100% стоимости предыдущего. Желающие приобрести услуги "Экстра замена" и "Экта Смарт" могут сделать это в магазинах "Эпицентр", "Новая линия", "Алло" и "Жжук".

Настройки и консультация по использованию

Замыкает тройку лидеров популярных дополнительных сервисов - услуга "Розумне налаштування". Компания "Экта Сервис" предлагает ее в шести разных по наполнению версиях. Конкретно для смартфонов подходят 4 пакета: "Простий", "Смарт", "Універсал міні" и "Універсал стандарт". Среди прочего, в списке пакетных услуг - обрезка сим-карты и нанесение защитной пленки, установка дополнительных служб, настройка антивируса и защиты на случай кражи.

Как отмечают в компании, к их консультантам часто обращаются не только по поводу приобретения пакета настроек, но и просто за помощью в выборе устройства. Ведь предлагая настройки, они обязаны отлично разбираться в особенностях того или иного девайса. Поэтому сотрудники компании всегда готовы помочь сориентироваться в ассортименте и посоветовать покупателю. Представителей "Экта Сервис" можно найти в магазинах "Эпицентр" и "Новая линия".

Все перечисленные услуги "Экта Сервис" являются универсальными и работают не только для смартфонов, но и для ноутбуков, планшетов, телевизоров и прочей техники. Подробнее об услугах компании можно узнать на официальном сайте: www.ektaservice.ua

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