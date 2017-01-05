Сохранность качества зерна в силосах Лубнымаш

Строительство элеваторов от завода Lubnymash приобретает признаки высокой интенсивности по всей стране

На правах рекламы



Основной целью аграрных структур, занимающихся производством, заготовкой и переработкой зерновых культур, всегда считалось обеспечение сохранности зерна. Именно на этой цели всегда были сосредоточены фермеры и элеваторные станции, часто не придавая значения качеству сохраняемого зерна.

Но с появлением перспективы выхода страны на международный рынок в Европе, такие параметры стали более актуальными, и международные нормативы абсолютно четко прозвучали как требование и условие дальнейших экспортных операций с зерном. Поэтому строительство элеваторов от завода Lubnymash приобретает признаки высокой интенсивности по всей стране.

Важнейшая структурная часть элеваторов

Это предприятие известно многими своими достоинствами, в том числе - обширной производственной линейкой. Здесь создаются все необходимые для хранения зерна, его переработки, внутренней транспортировки и сортировки, устройства и механизмы.

Но все же главным конструктивным компонентом в структуре элеваторов остаются зерновые силосы, в которых и происходит закладка зерновых культур для дальнейшего хранения.

На предприятии Лубнымаш разработаны собственные конструкции таких силосов с различным объемом загружаемого зерна, с разными условиями его обслуживания в период хранения. Корпусы таких силосов изготовлены из прочных и устойчивых к атмосферным факторам, материалов. А сама конструктивная часть предполагает наличие оборудования, позволяющего контролировать температурный режим внутри силоса, показатели влажности и прочих условий содержания зерна.

Одновременно с тем внутри таких конструкций должны быть созданы все условия для изменения параметров микроклимата в случае их отклонений от нормы. Обо всем этом позаботились конструкторы инженерного отдела завода Лубнымаш. Как результат их усилий, сегодня на территории многих аграрных предприятий сооружаются силосы для хранения зерна от предприятия Lubnymash.

Практические достоинства силосов Лубнымаш

Все созданные на предприятии модели силосов оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, что позволяет вовремя выявлять даже малейшие отклонения от требуемых норм сохранности зерна. Поскольку его качество в приоритете, то силосы оснащаются также и оборудованием, обеспечивающим принудительную и естественную вентиляцию внутри силоса, поддержание температурного режима. В конструкции силос для хранения зерновых предусматривает еще одна полезную функцию - это поддержание параметров влажности, и о ней подробнее рассказывается в разделе http://lubnymash.com/silos-dlja-hranenija-zerna сайта производителя. Именно от нее часто зависит, насколько долго зерно будет пребывать в неповрежденном состоянии, как сохранятся его свойства и всхожесть.

И, конечно же, производитель позаботился о том, чтобы эти конструкторские инновации были доступны для потребителя по цене. Учитывая все достоинства, продукция завода Лубнымаш не оставляет сомнений в сохранности качества зерна, а само предприятие приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству всех желающих.