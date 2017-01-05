Лечение за границей: развеиваем основные страхи

В первую очередь за рубеж пациенты едут за теми услугами, которые недоступны в их странах или же не соответствуют мировому качеству

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Если раньше лечение за границей было чем-то из ряда редкого и доступного только для избранных, то сегодня медицинский туризм стал глобальным явлением. В поисках качественной медицины, а порой и единственного шанса обрести здоровье или продлить жизнь, все больше граждан склоняется к лечению за рубежом.

В первую очередь за рубеж пациенты едут за теми услугами, которые недоступны в их странах или же не соответствуют мировому качеству. Еще одним ключевым решением в выборе лечения заграницей может стать ограниченное время у пациента в связи с заболеванием.

Среди стран, которые пользуются наибольшей популярностью в медицинском туризме, можно выделить Турцию, Израиль, Индию, Южную Корею, Германию, США. В огромном количестве стран и информации, представленной в интернете, легко запутаться. И чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться, что есть правда, а что миф, а также убрать излишнюю панику по поводу волнующих вопросов.

Если необходимо сделать акцент на идеальном соотношении цены и качества, то стоит обращаться в Турцию, которая за последние десятилетия стала одним из лидеров медицинского туризма. Все благодаря государственному финансированию, отменной подготовке профессиональных кадров и современному техническому оснащению клиник.

Одним из главных широкопрофильных медицинских учреждений в Турции является медицинский центр Анадолу, который входит в ТОП-10 клиник мира. В центре используются новейшие методы диагностики и лечения онкологических, кардиологических, хирургических, нейрохирургических, ортопедических, репродуктивных и многих других заболеваний. При этом стоимость услуг в клинике остается на порядок ниже, чем например в европейских странах.

К тому же лечение в Турции не требует предварительного оформления визы, а ежедневные и регулярные авиарейсы в страну способствуют оперативному решению вопросов.

Если говорить о других страхах, с которыми может столкнуться пациент, желающий пройти лечение за рубежом, следует выделить следующие:

1. Сложность организации поездки

Многие пациенты бояться даже задуматься о поездке из-за языкового барьера, организации перелета, жилья, поиска клиники и врача. На сегодняшний день в клинике Анадолу предоставляют предварительную программу лечения и диагностики, переводчика, помогают с документацией, поиском жилья и сопровождают во время процедур и на протяжении всего пребывания пациента в клинике.

2. Длительное время ожидания

Порой очереди ожидания во многих странах могут достигать до нескольких месяцев. В то время, как в Турции диагностические процедуры можно пройти за 2-3 дня, тогда как, в другой стране пришлось бы ждать минимум 2-3 недели. То же самое касается и оперативного вмешательства.

3. Случаи мошенничества

Есть страх попасть на мошенников или на клинику, которая выставит счет за неоговоренные ранее услуги. Чтобы избежать этого, рекомендуем выбирать известную клинику, которая поможет со всеми возникающими вопросами и подберет наиболее оптимальный вариант по индивидуальному запросу. Медицинский центр Анадолу получил аккредитации JSI и ESMO, а также является стратегическим партнёром медицинского центра Джона Хопкинса - лучшей клиникой США.

4. Дорогостоящее лечение

На сегодняшний день, лечение за рубежом становится более доступным. Но самым главным является то, что вы экономите время на диагностике и получаете сразу правильный диагноз. Благодаря чему вы можете раньше начать лечение и по той патологии, которая есть у вас. Современное оборудование, щадящие методы лечения помогают минимизировать риски, количество побочных эффектов и способствует более длительному периоду ремиссии и качественной жизни.

В связи с частыми ошибочными диагнозами, поставленными в странах бывшего СНГ, пациенты нуждаются в бесплатном втором медицинском мнении от специалистов мирового уровня. Такими и являются доктора медицинского центра Анадолу, к которым едут за консультацией пациенты со всего мира:

- Айдын Арыджы - специалист по лечению бесплодия и онкологии женской репродуктивной системы

- Зафер Гюльбаш - директор Центра трансплантации костного мозга в Анадолу

- Сертач Чичек - кардиохирург взрослых и детей.

Центр имеет полный набор современного оборудования для высокоточной диагностики, а специалисты клиники в лечении отдают предпочтение малоинвазивным и щадящим методам лечения, и органосберегающим операциям.

Медицинский центр Anadolu - это лучшая диагностика и лечение, качественный сервис и забота о каждом пациенте. Это клиника, которой можно доверить самое дорогое - здоровье свое и близких.

Узнайте подробнее о бесплатной программе Второго медицинского мнения, а также о лечении в Медицинском центре Анадолу на официальном сайте: anadolumedicalcenter.com/ua