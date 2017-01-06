"Торчин": от качества товара к качеству жизни

Продукция торговой марки "Торчин" - это действительно безопасные, вкусные и полезные соусы и приправы

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Наше путешествие на Волынь - в поселок Торчин, что неподалеку от Луцка, где производят качественные украинские кетчупы, майонезы, соусы, заправки, маринады.

Говорят, что театр начинается с вешалки. Фабрика "Торчин" (АО "Волыньхолдинг") - не театр, но на нее тоже невозможно попасть, минуя гардероб. Это касается как работников, так и посетителей. Головы прикрыты стерильными одноразовыми шапочками. Обувь сменная и тоже стерильная. Почему так тщательно? Конечно - тщательно! Ведь безопасность - неотъемлемая часть политики Nestle, в состав которой входит и фабрика в Торчине.

Безопасность и качество - главные критерии, по которым выбирают сырье для соусов торговой марки "Торчин". Закупают только у проверенных поставщиков, продукция которых соответствует стандартам группы ISO, отечественному законодательству, а также требованиям Nestle. Проверка поставщика начинается еще до того, как с ним будет заключен соответствующий договор, и продолжается с определенной периодичностью в течение всего срока сотрудничества.

Лишьодин красноречивый факт, о котором вспоминает главный технолог ТМ "Торчин" Антонина Котик: "Все сырье и готовая продукция проходят более 10 000 анализов в год: микробиологические, физико-химические, органолептические. Например, каждая упаковка кетчупа "Торчин Нежный" проходит около 600 проверок перед тем, какпопасть к потребителю". Только самые качественные, самые сочные и аппетитные украинские томаты "имеют право" стать сырьем для кетчупов "Торчин".

Но пройдемся дальше по производственной цепочке фабрики "Торчин".

Процесс начинается с поступления сырья, его тщательной проверки отделом качества и подготовки к изготовлению самого продукта.

"Просеивается сахар, бочки с томатной пастой инспектируются, транспортируются к специальным насосам, которые выкачивают ее дальше в буферные емкости вместе уже с добавленным сахаром", - объясняет главный технолог.

Производство автоматизировано. Автоматически происходит дозирование воды, уксуса, масла, сахара, томатной пасты. Только специи, которые нужно тщательно взвесить на специальных весах, оператор добавляет вручную.

Смесь подается в котел для варки, где она пастеризуется под постоянным контролем. Далее охлаждается до температуры фасовки - не выше 72 градусов.

"Перед фасовочным оборудованием у нас установлены магнитные ловушки и металлодетекторы - это еще одна точка контроля, которая следит за тем, чтобы в смесь не попадали посторонние предметы металлического происхождения", - рассказывает Антонина Котик.

Все процессы, от приготовления смеси до формирования готовых партий продукта, фиксируются в электронной системе, чтобы в случае необходимости можно было отследить в обратном направлении и определить "точку ошибки", если таковая будет иметь место.

Проводится пост-процессный контроль каждой варки. Отбираются образцы для инкубации, которые помещают в специальные термостаты на семь суток. После этого еще раз осматривают продукцию, чтобы избежать любых возможных отклонений.

"Каждая партия произведенного продукта контролируется. Лаборант осуществляет обход и отбирает образцы для исследования физико-химических, микробиологических и органолептических показателей, которые проверяются в зависимости от категории продукта", - рассказывает Татьяна Струцюк, ведущий технолог по развитию продукции.

Если обнаруживается несоответствие спецификации, партия останавливается - проводятся дополнительные исследования. Если несоответствие выявлено в пастеризованных продуктах, такую партию "спасают" повторной переработкой, что допускается технологически. Но если речь идет об эмульсионных продуктах - майонезах, соусах - то они переработке не подлежат и окончательно отбраковываются.

Каждая партия, произведенная в сутки, обязательно проходит оценку дегустационной группой на органолептику (вкус, запах, консистенцию, цвет) и внешний вид упаковки. Органолептика проводится в зависимости от вида продукта либо на следующий день, либо через день.

Людей часто настораживает словосочетание "модифицированный крахмал", которое можно увидеть на упаковке того же кетчупа.

"Модифицированный крахмал - специально обработанный крахмал, который благодаря своему составу лучше усваивается. В модифицированный крахмал добавляют кислоты (уксусную), чтобы сделать более стабильной его молекулу. Это нужно для консистенции продукта, чтобы крахмал держал структуру долго, в течение года", - отмечает главный технолог.

Опасности в этом крахмале нет, он на 100% безопасен и полностью соответствует утвержденным стандартам для продуктов питания.

Итак, как видим, исполнительность и ответственность в вопросах качества - альфа и омега производственного процесса. Кому посчастливилось побывать на предприятии, убеждены продукция торговой марки "Торчин" - это действительно безопасные, вкусные и полезные соусы и приправы.