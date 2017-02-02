Украинский бизнес столкнулся сразу с двумя ударами конкуренции
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Украинский бизнес столкнулся сразу с двумя ударами конкуренции. Первый - на рынке, который не растет и даже сжался, повысилась активность игроков - нужно "что-то делать и как-то выживать". Второй удар получили те, кто "рванув рубаху", нацелились на экспорт в ЕС. В отличие от восточного направления, на Западе наши компании столкнулись не с количественной, а с качественной конкуренцией. В обоих случаях ДНК компаний ощутили общую проблему - тотальную неконкурентоспособность бизнес-моделей.
Если не говорить о финансировании, болевые точки выглядят так:
1 Нет понимания типа бизнес-модели и принципа на чем строится конкурентоспособность - на управлении издержками, уникальном продукте или отношениях с клиентами?
2 Отсутствует баланс между качеством продукта и качеством продвижения. Или хороший, но неизвестный (или непонятный) продукт. Или раскрученная профанация без перспектив задержаться на рынке.
3 Нет фокуса и как результат - излишний неликвидный ассортимент, плохой контакт с целевой группой. И самое главное - слабо развитые ключевые компетенции - умеем делать все понемножку, но почти ничего по-настоящему хорошо.
Украинский бизнес неожиданно оказался в мире, в котором компании давно не конкурируют товарами или услугами, они конкурируют бизнес-моделями.
9-10 февраля в Киеве пройдет авторская программа Игоря Гута ДНК компании goo.gl/7dh92s
В результате исследования более 300 компаний украинско-шведского проекта DYB | Develop Your Business Игорь Гут создал модель ДНК компании. Она состоит из инструментов маркетинга ведущих бизнес-школ мира и показывает какой должна быть успешная компания. У ДНК компании три основных части: что делает бизнес-модель эффективной, продукт конкурентоспособным, а бренд привлекательным. ДНК - это комплексный план на одном листе - как превзойти конкурентов и развиваться.
И главное - почему одни успешны, а другие нет? И почему мы такие бедные, если такие классные :)
Об авторе
Игорь Гут - системный исследователь украинского бизнеса.
Управляющий партнер шведского проекта для владельцев DYB | Develop Your Business.
Основатель DYB Business Club.
Кандидат экономических наук, защитил диссертацию в сфере поведения потребителей.
Член Несторивской группы (стратегическое видение Украины - 2025)
Авторская программа Игоря Гута ДНК компании
9-10 февраля Киев
Программа проходит в интерактивном формате, насыщена реальными примерами и выводами из успехов и поражений ведущих компаний.
Детальнее: goo.gl/7dh92s
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