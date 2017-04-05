VOVK: как амбиции вырастают в студии

VOVK доказывает, что невозможное вполне возможно, бренд - на вершине признания

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Каждый хочет быть полезным, и бренды - не исключение. Они тщательно работают и над продукцией, и над именем. Они создают и удовлетворяют потребность любого масштаба.

VOVK удовлетворяет потребность в хорошем настроении и уникальной одежде. За малое количество времени, а именно за 5 лет бренд смог стать одним из самых востребованных на территории Украины.



19 студий уже стали частью крупных украинских городов, 20-ю, юбилейную студию, откроют в ТРК Проспект. Этот торгово-развлекательный центр собрал под своим крылом китов модной индустрии, которые работают на рынке долго и пережили и взлеты, и падения, поэтому для бренда, который столь молод, открытие в таком центре - большое достижение.

Как им удается это? Сильная команда, которая видит цель и не видит препятствий, руководители, которые стараются услышать потребности женщин и одеть их в удобную, а самое главное - качественную одежду. Благодаря такому отношению каждая женщина чувствует заботу и верит в свою индивидуальность, поэтому те отдают самое ценное, что у них есть - выбор и предпочтение.

Не зря бренд получил премию "Выбор года". Выбирали не только сердцем, учитывали и оценки ведущих рекламных и креативных агентств, а в нашем мире мнение экспертов - на вес золота. VOVK удивляет, у каждого возникает множество вопросов, на которые бренд отвечает открытием нового магазина в новом городе. Это не просто бренд одежды, это бренд, который умеет слажено работать, слышать и быть услышанным, покорил и продолжает покорять украинских женщин.

VOVK доказывает, что невозможное вполне возможно, их campain на грани пробуждения, а они - на вершине признания.

Теперь Украина будет ассоциироваться не только с аутентичными блюдами, но и с фирменной одеждой от VOVK.