Знаешь ли ты, что воздух в доме может быть опаснее, чем на улице?

Panasonic F-VXK70 - это комплексное устройство, которое включает в себя функции ионизатора, очистителя, увлажнителя воздуха

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Компания Panasonic презентовала новую линейку очистителей воздуха с функцией ионизации и увлажнения. Ярким представителем нового модельного ряда является стильный климатический комплекс F-VXK70, который не имеет аналогов на украинском рынке. Если ты заботишься о здоровье своих близких, тебе не нравится пересушенный батареями центрального отопления воздух, в твоей семье есть аллергики, то это устройство полностью удовлетворит твои потребности.

Каждый день, находясь дома, ты вдыхаешь почти 10 кубометров воздуха. И в твоих силах сделать его чистым, свежим, увлажненным и безопасным

Panasonic F-VXK70 - это комплексное устройство, которое включает в себя функции ионизатора, очистителя, увлажнителя воздуха. Сердце любого воздухоочистительного прибора - его система фильтрации. И японские конструкторы знают, как удивить самого требовательного украинского покупателя. Профессиональные фильтры задерживают 99% аллергенов и могут служить до 10 лет, не требуя замены.

Крупные частицы пыль и шерсть домашних животных удаляются при помощи волнового фильтра.

До 99% аллергенов, бактерий и вирусов удаляются из воздуха благодаря трехступенчатому НЕРА-фильтру с энзимной и кахетиновой ступенями. У пылевых клещей, плесневых грибков и других мелких вредителей нет ни единого шанса!

Неприятные запахи, в том числе запах сигаретного дыма, исчезают, проходя через угольный дезодорирующий фильтр.

Panasonic F-VXK70 оснащен уникальной функцией ECONAVI, которая анализирует твой распорядок дня и подстраивается под него. Она автоматически настраивает системы очистки для экономии электроэнергии и следит за тем, чтобы загрязнения не распространялись по дому. А встроенные колесики позволят тебе легко и быстро передвинуть прибор в любое место в доме, нуждающееся в очищении воздуха. Его можно использовать в спальне и детской комнате, ведь низкий уровень шума не потревожит даже самый чуткий сон, а качество сна заметно улучшится, и твой малыш будет спать гораздо спокойней. Очиститель отлично подойдет для кабинета или домашнего кинотеатра, не отвлекая от работы или просмотра фильма.

При помощи Panasonic F-VXK70 ты сможешь очистить воздух в помещении площадью до 52 м2. А гарантия производителя и японское качество каждой детали и сборки позволит не беспокоиться о надежности устройства.

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