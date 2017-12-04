В Украине запущен сервис расчета бюджета на интернет-продвижение

SEO калькулятор создан для работников компаний по продвижению сайтов, фрилансеров, штатных маркетологов и бизнесменов. Сервис абсолютно бесплатный

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Сервис SEO калькулятора создан для общего доступа всем желающим, как для работников SEO компаний и фрилансеров, так и штатных маркетологов и бизнесменов. И при этом он совершенно бесплатный.

Меня зовут Антон Колесник, и я являюсь руководителем веб-студии "ForWeb Studio".

Ноябрь на украинском рынке интернет-маркетинга был ознаменован важным событием - был запущен новый онлайн сервис, позволяющий определить необходимые затраты на продвижение сайта в сети Интернет.

Почему это так важно?

Вопрос ценообразования в интернет-рекламе всегда был непростым. Например, мне - сначала как штатному маркетологу, а затем и как представителю компании-разработчика сайтов сложно дать объективный диапазон цен на SEO оптимизацию и продвижение сайтов. Определение необходимого ежемесячного бюджета на онлайн продвижение зависит от множества факторов: такой авторитетный источник, как Moz отмечает, что в Google одних только факторов ранжирования более 200. Будь это традиционная оффлайн реклама - всё более-менее понятно: реклама на билбордах, печать ролл-апов для выставки... Но с продвижением онлайн дело обстоит гораздо сложнее. Так как в комплекс работ по интернет-маркетингу могут войти: исследование рынка, технический аудит, реклама, непосредственно SEO продвижение сайта, работа с отзывами, продвижение сайта в локальном поиске, в Google картах, раскрутка в социальных сетях.

В практике нашей компании клиенты по разработке часто сами спрашивают о SEO оптимизации и дальнейшем продвижении разработанных нами сайтов, однако у нас, как у компании с несколько другим профилем определение диапазона цен на SEO вызывало трудности. Путаницу вносило и то, что у одних SEO агентств стоимость продвижения сайта стартует от 1500 грн/мес., в то время, как у других - от $1500, и это при том, что состав работ у них один и тот же. Что это? Это демпинг одних, или переплата за бренд у других? Но теперь новый сервис SEO калькулятор позволяет получать актуальную информацию о диапазоне цен (исходя из себестоимости работ), лишь изменяя исходные стартовые параметры. И что важно! Бесплатно и без заполнения лишних форм.

Несколько фактов о работе SEO калькулятора, которые указаны в описании к сервису:

В модель расчёта стоимости SEO продвижения сайта включены:

зарплата программиста

зарплата копирайтера

зарплата SEO специалиста

зарплата специалиста по рекламе

зарплата маркетолога

внедрения на стороне сервера

ссылочный бюджет

учёт возможных условно-постоянных издержек

средние данные о ценах SEO компаний

пересчёт по курсу НБУ в 7 валют.

Благодарю разработчиков SEO-калькулятора и рекомендую всем маркетологам и украинским бизнесменам воспользоваться этим сервисом для получения актуальной информации для определения бюджетов на продвижение сайта.

Автор - Антон Колесник, руководитель студии веб-дизайна "ForWebStudio".