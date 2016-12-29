Мертвые души: стоит ли закрывать неработающее ЧП

С 1 января все частные предприниматели обязаны каждый месяц платить 704 грн единого соцвсзноса. Срока давности за правонарушение не существует

Узнав о введении обязательной уплаты единого социального взноса даже для тех предпринимателей, которые временно не ведут дела, малый бизнес хлынул в налоговую с заявлениями о ликвидации. Зачем? Чтобы не платить каждый месяц единый соцвзнос в размере 704 грн в месяц. Есть ли шансы этого избежать?

Суть проблемы

Законом № 1774-VIII от 06.12.2016 (ранее - законопроект № 5130) внесены изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование" (Закон о ЕСВ). Уплата единого соцвзноса становится обязательной не только для предпринимателей, которые ведут деятельность, но и для тех, кто такую деятельность не ведет временно или постоянно. И если норма закона вступит в силу с 1 января, то у таких физических лиц-предпринимателей автоматически появится обязанность ежемесячно платить ЕСВ в сумме 22% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2017 года (при минимальной зарплате в сумме 3 200 грн взнос составит 704 грн). За год набегает 8 448 грн.



Налоговая реформа в Украине продолжается уже не первый год и больше напоминает налоговые эксперименты. Поэтому многие привыкли жить по принципу "не спеши выполнять: отменят"

У работающих предпринимателей как на упрощенной системе налогообложения, так и на общей выбора не будет, уплата ЕСВ - их обязанность. Но станут ли платить ЕСВ "мертвые души"? Вряд ли.

Почему предпринимателю нельзя игнорировать эту ситуацию?

Налоговая реформа в Украине продолжается уже не первый год и больше напоминает налоговые эксперименты. Многие привыкли жить по принципу "не спеши выполнять: отменят". Неоднократно мы становились свидетелями и неожиданных нововведений, и такой же неожиданной отмены "свежепринятых" законов. Причем иногда даже - задним числом. Вспомнить хотя бы введение обязательного применения РРО для предпринимателей III группы на едином налоге. Уже вступившую 1 июля 2015 года в силу норму Налогового кодекса "изменили обратно" спустя всего 20 дней. И этот случай не единичный.

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Поэтому многие предприниматели полагают, что время есть. Но шутить именно с этим нововведением я бы не рекомендовала. Ведь исковой давности по применению санкций за неуплату ЕСВ нет, налоговый орган вправе взыскать с неработающего предпринимателя неуплаченные взносы даже за 10 лет.

ВАЖНО. Согласно ч. 16 ст. 25 Закона о ЕСВ, срок давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени не применяется. Это означает, что орган Государственной фискальной службы может начислить суммы ЕСВ, применить штрафные санкции за нарушение порядка начисления и уплаты взноса, взыскивать недоимки и штрафные санкции за весь период существования субъекта хозяйствования, с даты его постановки на учет в качестве плательщика ЕСВ.

Реакция бизнеса

Один мой знакомый бизнесмен на днях напомнил анекдот. Стоит мужик на базаре, продает петуха. Всем, кто спрашивает цену, он озвучивает: петух стоит миллион. Покупатели в ужасе убегают, но один решил спросить, почему, мол, так дорого. "Очень деньги нужны", - ответил продавец.

Очевидно, что правительству Украины очень нужны деньги. Но людям они нужны не меньше. И километровые очереди к государственным регистраторам красноречиво это подтверждают.

Что делать?

Если предприниматель проводит операции редко, время от времени, и на взносы может просто не заработать, "ликвидировать" физическое лицо-предпринимателя - оптимальный вариант с точки зрения экономии. В этом случае неожиданно подвернувшийся заработок люди будут проводить либо через партнеров за определенный процент от сделки, либо предлагать заказчику расчет наличными.



Если предприниматель проводит операции редко, время от времени, и на взносы может просто не заработать, "ликвидировать" физическое лицо-предпринимателя - оптимальный вариант с точки зрения экономии

Если бизнес все же существует, но работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, стать его учредителем и временно, на период отсутствия деятельности, выполнять функции руководителя (директора). "Подвешенное" таким образом ООО кушать не просит, то есть при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают. Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь один отчет в год - декларацию о прибыли. Да и то, только если были хоть какие-то доходы.

Вместо резюме

Математика нововведений для наполнения бюджета понятна. Согласно статистике Министерства финансов Украины за 2015 год, в Украине 535 900 предпринимателей на II группе единого налога и 282 900 - на III группе единого налога, в общей сложности это 818 8000 налогоплательщиков ФЛП.

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Увеличение в 2017 году размера обязательного платежа ЕСВ на 352 грн - это дополнительно более 288 млн грн поступлений в бюджет. К ним сейчас добавятся взносы предпринимателей на общей системе налогообложения, в том числе и тех, которые не ведут деятельность. Учитывая неизменно большой дефицит государственного бюджета, следует ожидать, что правительство будет обеспечивать поступления любыми доступными средствами.

Александра Томашевская, налоговый консультант

Киевского центра поддержки и развития бизнеса