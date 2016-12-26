Volkswagen в Украине: назван лидер продаж дилерской сети в 2016 г

Ежегодно в конце осени импортер Volkswagen компания "Порше Украина" подводит итоги, отмечая самых успешных дилеров по результатам их работ

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В дилерской сети Volkswagen в Украине сегодня почти три десятка официальных дилеров. Все вместе они в 2016 году обеспечили бренду практически двукратное увеличение продаж по сравнению с предыдущим годом, сделав владельцами новых автомобилей Volkswagen свыше 5000 украинцев.

Бренд стабильно занимает лидирующие позиции на автомобильном рынке страны, при этом практически половина объема его продаж приходится на киевский регион. Самыми продаваемыми моделями этого года стали: Jetta (почти 2000 проданных авто), Polo sedan (более 900), а также Touareg и Passat. Несколько месяцев назад бренд представил в Украине новое поколение кроссовера Tiguan и обновленный пикап Amarok. Обе машины были отмечены победой в номинациях национальной авто-премии года "Авто Лидер 2016" от AUTO.RIA. Новый Tiguan при этом набрал наиболее число голосов в номинации "Компактные SUV", а обновленный Amarok одержал победу в номинации "Коммерческие автомобили".

Ежегодно в конце осени импортер Volkswagen компания "Порше Украина" подводит итоги, отмечая самых успешных дилеров по результатам их работы. В 2016 году лидером по продажам Volkswagen в Украине в очередной раз стал крупный киевский дилер "Атлант-М Днепровская набережная". Больше половины всех продаж автоцентра пришлось на корпоративных клиентов - государственные структуры и крупные коммерческие предприятия.

"В 2016 году мы продали более 700 автомобилей, из которых треть - это модель Jetta, завезенная в Украину на условиях специального ценообразования, - отметил директор "Атлант-М Днепровская набережная" Петр Метельский. - Учитывая соотношение цены и класса автомобиля, Jetta стала настоящим хитом украинского авторынка в этом году, войдя в тройку самых продаваемых моделей. Наша компания имеет 20-летний опыт работы на авторынке. С 2007 года в рамках международного холдинга "Атлант-М" мы работаем с Volkswagen и вот уже в восьмой раз возглавляем рейтинг официальных дилеров бренда в Украине по результатам продаж. Кроме того, "Атлант-М Днепровская набережная" сегодня единственная в стране предоставляет услуги технического сервиса на СТО, сертифицированной одновременно брендами Volkswagen и Skoda, является одной из первых в Украине, присоединившейся к мировой программе концерна Volkswagen по продаже автомобилей с пробегом и заводской гарантией Das WeltAuto. Одним словом, нам есть чем гордиться, но нет времени останавливаться на достигнутом, ведь в планах на следующий год у нас большая программа работы с нашими существующими клиентами, расширение пакета услуг для покупки и обмена автомобилей с пробегом и взаимовыгодная работа с корпоративными клиентами по вопросам обновления и развития их автопарков за счет автомобилей Volkswagen".

В целом в 2017 году Volkswagen обещает украинским автолюбителям знакомство с обновленным Golf 7 поколения и абсолютно новую премиальную модель, которая заменить в модельному ряду бренда продававшееся ранее купе СС. Планируют также порадовать всех и предложениями, подобными нынешнему с Jetta, то есть особо привлекательными ценами на самые популярные модели Volkswagen, такие как Passat, Polo sedan, Tiguan, Caddy, Transporter и другие.