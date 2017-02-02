Система безопасности автомобиля Benish GUARD теперь еще доступнее
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Современная противоугонная система Benish GUARD - надежный защитник автомобиля - теперь доступна для владельцев автомобилей разных ценовых категорий. Расширяя комплектации своих продуктов (пакеты Benish GUARD Premium, Platinum и Elite), компания Benish GPS предоставляет приемлемый по стоимости вариант информационно-охранных услуг по защите автотранспорта.
Услуга "Доступный Benish GUARD" - это простой способ приобрести самую популярную спутниковую систему безопасности Benish GUARD в рассрочку на 12 платежей.
Благодаря этой услуге, автовладелец сможет получить незаменимое чувство безопасности за свой автомобиль в режиме 24/7 уже после оплаты первого платежа! Размер платежа составляет всего 1 299 грн. или 2 599 грн./мес. за пакеты Benish GUARD Premium или Platinum cоответственно. Услуга включает стоимость оборудования системы с установкой и абонентскую плату за год. Пользуясь "Доступным Benish GUARD", владельцы также с легкостью смогут распланировать свой бюджет. Ведь после выплаты 12 платежей, остается лишь стандартная абонентская плата, согласно тарифам компании Benish GPS.
Benish GUARD - обеспечивает оповещение о несанкционированном проникновении и внешнем воздействии на автомобиль. Сотрудники диспетчерского центра Benish GPS круглосуточно, без выходных и праздников оперативно реагируют на любые внештатные ситуации и помогают предотвратить попытки угона.
Воспользоваться услугой очень просто: необходимо обратится к менеджеру по продажам по телефону +380 44 49 44 999
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