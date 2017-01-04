Гонки с барьерами. Украина снова защищает автопром

Вместо предусмотренного условиями Соглашения об ассоциации Украины и ЕС снижения ввозных пошлин правительство предлагает законсервировать 10-процентную пошлину на автоимпорт из Евросоюза. По логике Минэкономразвития (МЭРТ), которое инициировало это решение, специальная заградительная пошлина поможет возродить простаивающие украинские автозаводы и загрузить их конвейеры.

ЛІГА.net разбиралась, что несет это решение для украинского авторынка, как изменятся цены на новые автомобили и как пошлины могут помочь ЗАЗу Тариэла Васадзе и Богдану Олега Гладковского выпускать автомобили европейского уровня.





Что предлагается





По условиям соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, пошлины на импорт новых автомобилей из стран Евросоюза поэтапно снижаются в течение 10 лет. В 2026 году ставка ввозной пошлины должна опуститься до 0%.





В 2016 году ввозная пошлина на новые европейские автомобили колебалась от 5% (на авто с большим объемом двигателя) до 9,1% (на массовый сегмент). В 2017 году пошлины на большинство машин должны снизиться до 7,5%-8,2%.





В соглашении о ЗСТ с ЕС оговорено, что суммарная ставка ввозной и специальной пошлины при импорте авто не должна превышать 10%. Это значит, что для автомобилей со ставкой пошлины 8,2% спецпошлина может составить не более 1,8%, для авто со ставкой 5% не должна превышать 5%.









Предложенный МЭРТ порядок определения спецпошлин на легковые авто из ЕС позволит установить единую ставку 10%для всех категорий легковых автомобилей, поставляемых из ЕС.





Украина имеет право продлевать специальную дополнительную пошлину в течение 15 лет. Полномочия по принятию решений о специальных мерах Кабмин делегировал Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).





Условия для пошлины





В разъяснении МЭРТ к решению Кабмина говорится, что специальные меры могут применяться в случае выполнения трех условий:





1) в Украину в течение года ввезут более 45 000 легковых автомобилей происхождением из ЕС, а доля на внутреннем рынке таких авто составляет более 20% (с постепенным увеличением до 25%);





2) совокупный объем импорта легковых авто происхождением из ЕС в Украину в течение последнего года превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в стране за тот же период;



3) причиняется значительный ущерб национальной промышленности.





По данным МЭРТ, в 2015 году в Украину импортировали 38 900 авто происхождением из стран ЕС, а за 9 месяцев 2016 года - 30 600. "Таким образом, если к сентябрю 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 000 единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций с ЕС Украина сможет поднять ставку ввозной пошлины до 10%", - отметили в пресс-службе МЭРТ.





Шансы на повышение





По данным ассоциации Укравтопром, в 2016 году в Украине продали и поставили на учет МВД 65 562 новых машин. Украинские автозаводы за этот период выпустили 3 800 легковушек (Еврокар произвел 3 437 автомобилей, ЗАЗ - 363 единицы, Богдан автомобили не выпускал).





Читайте также На дне. Как ЗАЗ переживает кризис





Точное количество автомобилей, которые поступили с европейских заводов, пока неизвестно. "В ЕС выпускают не только европейские марки, но и корейские, японские и т.д. В Украину одну и ту же модель могут поставлять как с европейского завода, так и с азиатского. Однозначно ответить, сколько авто поступило из ЕС, невозможно, нужно видеть сертификаты происхождения", - объясняет гендиректор консалтингового агентства Аuto-Сonsulting Олег Омельницкий.





По оценкам участников рынка, вероятность того, что импорт легковых автомобилей происхождением из ЕС в 2016 году превысил 45 000 единиц, очень высока. Скорее всего, два других условия, задекларированных МЭРТ, также будут соблюдены: на долю авто из Европы приходится свыше 50% авторынка, более того, импорт из ЕС в разы превышает объемы национального производства.





Вне закона?





Утверждение Кабмином порядка введения спецпошлины на импортные автомобили из ЕС противоречит украинскому законодательству, уверены во Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД). У правительства нет полномочий давать МКМТ право устанавливать дополнительные спецпошлины на авто из ЕС, говорит глава ВААИД Олег Назаренко. Такими полномочиями может наделить исключительно Верховная Рада, а не Кабмин, считает он.





"Пока не будет соответствующего закона парламента, все решения МКМТ относительно авто из ЕС и введения в отношении импортных авто дополнительной спецпошлины не будут действовать. Если все же МКМТ введет дополнительные спецпошлины на импортные авто, я не исключаю нашего обращения в суд", - говорит Назаренко.