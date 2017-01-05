Самые популярные. Топ-10 продаваемых автомобилей в Украине

Самой популярной машиной 2016 года стала KIA Sportage, самым продаваемым брендом - Toyota





В 2016 году корейский кроссовер KIA Sportage приобрели 2 736 автомобилистов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Сейчас стоимость модели в Украине стартует от 533 830 грн ($19 100) до 915 860 грн ($32 800) в максимальной комплектации. С января по декабрь эта машина пять раз становилась лидером продаж - в июне, августе, сентябре, ноябре и декабре.











Следующий в рейтинге популярности - Renault Logan. Годовой объем продаж этой модели - 2 079 шт. Цена: 285 476 грн ($10 232) - 352 176 грн ($12 622).











На третьем месте еще один представитель французской автокорпорации - автомобиль Renault Duster. В его личном зачете 2 032 продажи и титул бестселлера октября. Цена: 346 840 грн ($12 431) - 505 912 грн ($18 133).









Четвертую позицию заняла Skoda Octavia с результатом 1 924 проданных авто. Цена: 445 936 грн ($15 983) - 1 043 630 грн ($37 406).



Четвертую позицию занялас результатом 1 924 проданных авто.







Toyota RAV-4 замыкает пятерку лидеров с показателем 1 902 автомобиля. Цена: 622 932 грн ($22 327) - 1 083 360 грн ($38 830).







В топ-10 2016 года вошла также Toyota Corolla, которая была лидером рынка в феврале и марте, ее годовой результат - 1 853 продажи. Цена: 419 520 грн ($15 036) - 606 338 грн ($21 732)



Компактный кроссоверзамыкает пятерку лидеров с показателем 1 902 автомобиля.В топ-10 2016 года вошла также Toyota Corolla, которая была лидером рынка в феврале и марте, ее годовой результат - 1 853 продажи.







Volkswagen Jetta, трижды за год возглавлявшая рейтинг потребительских предпочтений украинцев, закончила год с объемом продаж 1 846 машин. Цена: 555 279 грн ($19 902) - 650 129 грн ($23 302).











Ford Fiesta - продано 1 616 машин. Цена: 294 536 грн ($10 556) - 401 628 грн ($14 395).











Toyota Camry - 1 393 автомобиля. Цена: 727 200 грн ($26 064) - 961 650 грн ($34 467).











Замкнул десятку январский бестселлер украинского рынка новых легковых авто Volkswagen Polo. Предпочтение этой модели в минувшем году отдали 1 226 автомобилистов. Стоимость Polo Sedan стартует от 347 611 грн ($12 459), Polo хетчбек - от 461 052 грн ($16 525) до 492 082 грн ($17 637).









Самой продаваемой автомобильной маркой в Украине по итогам 2016 года стала Toyota. На нашем рынке японский бренд продал 7 668 автомобилей - на 56% больше, чем в 2015 году.



На втором месте Renault с результатом 6 389 авто (на 52% больше, чем в предыдущем году). Замыкает тройку лидеров Volkswagen - 5 001 продажа (+117% к аналогичному периоду прошлого года).



Далее в топ-10 в порядке убывания вошли: Skoda - 4 145 авто (+91%); KIA - 3 982 авто (+98%); Ford - 3 612 авто (+38%); Nissan - 3 444 авто (+29%); Hyundai - 3 396 авто (+33%); BMW - 3 073 авто (+70%); а замыкает десятку ЗАЗ, его автомобили приобрели 2 758 покупателей (-4%).





В 2016 году в Украине было продано 65 562 новых легковых автомобиля. Это на 41% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой моделью на рынке стал кроссовер KIA Sportage, наиболее популярная марка - Toyota. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром, которые есть в распоряжении