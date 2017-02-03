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Турпоток из Украины в Египет может существенно вырасти

03.02.2017 14:45
По прогнозам египетских властей, в 2017 году страну посетит около 600 тыс. украинцев, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом
Турпоток из Украины в Египет может существенно вырасти
Фото: Liga.net

В 2016 года Украина заняла второе место в мире по количеству туристов, которые приезжают на курорты Красного моря в Египте, говорится в отчете правительства страны. В прошлом году было выполнено 2,2 тыс. рейсов из разных украинских городов, что позволило принять 425 тыс. украинских путешественников.

В тройку самых популярных в Египте курортов вошли Шарм-эль-Шейх, Хургада и Маса-эль-Алам. Например, в 2016 году Шарм-эь-Шейх посетило около 270 тыс. украинских туристов, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. За этот же период в Хургаде отдохнуло на 20% путешественников - около 137 тыс. человек. 

По прогнозам правительства Египта, в 2017 году различные курорты страны посетит около 600 тыс. отдыхающих из Украины. Это на 40% больше по сравнению с прошлым годом.    

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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