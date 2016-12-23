Крымский вопрос. Смогут ли в Украине заблокировать Booking.com

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело из-за работы сервиса с крымскими гостиницами. Сайт может приостановить работу в Украине

Нидерландский сервис Booking.com готов пойти на уступки, которые касаются ведения бизнеса в Крыму, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе компании. Забронировать номер в гостинице на полуострове смогут только бизнесмены, которые должны подтвердить цель своего визита на сайте Booking.com. Обычным туристам услуга бронирования жилья будет недоступна. Когда нововведение вступит в силу, в компании не уточняют.

Booking.com пошел на уступки из-за разразившегося скандала: прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту продажи через Booking.com номеров на полуострове. Юристы говорят, что юридических оснований для этого нет.

Крымский скандал

В середине декабря прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту продажи номеров в крымских государственных гостиницах и санаториях Мисхор, Утес, Форос через сервис Booking.com. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Крыма, которое опубликовал народный депутат от фракции Народный фронт Георгий Логвинский. "Сервис продает имущество, которое было украдено", - утверждает он.

По его словам, нидерландская компания сотрудничает с крымскими гостиницами, что запрещено не только нормами украинского законодательства, но и санкциями со стороны ЕС, США и Канады. Сейчас, по словам Логвинского, прокуратура проводит досудебное расследование, после чего оно будет передано в суд. На этот период он требует от правоохранительных органов приостановить работу сервиса.

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Booking.com настаивает на полном выполнении требований законодательства. Компания не нарушает введенные торговые санкции, говорится в ответе ее пресс-службы на запрос ЛІГА.net.

Booking.com - единственный международный сервис, который предлагает арендовать жилье на полуострове. Например, на сайтах hotels.com (ранее - venerе.com), agoda.com и airbnb предложений по аренде гостиничных номеров на аннексированном полуострове нет. Зато они есть у российских поисковых систем, например trivago.ru.





Есть ли дело?

Самостоятельно бронируют гостиницы при выезде за границу около 30-40% украинцев, говорит директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. В Украине работают альтернативные сайты бронирования, например hotels.com. "Но у Booking самое большое предложение, - поясняет Царук. - Если компания приостановит работу в Украине, туристам придется тратить больше времени на поиск гостиниц".

Существует ли техническая возможность блокировки сайта? "В истории нашей компании еще не было случая, когда мы бы блокировали работу сервиса в Украине", - рассказал ЛІГА.net совладелец компании Триолан Вадим Сидоренко. По решению суда можно заблокировать работу сервиса, но компания может создать Booking-2 и продолжать работу в Украине, отмечает он.

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Никакой перспективы привлечения Booking.com B.V. к уголовной ответственности нет, считает партнер практики телекоммуникаций компании Юскутум Юрий Котляров. "А прокуратуру используют, как это привычно для органов власти, как инструмент для такого давления", - говорит он.

Солидарен с ним и старший партнер юридической группы LCF Артем Стоянов. По его словам, Booking - это площадка для размещения объявлений, представители которой не обязаны анализировать локальное законодательство. Например, граждане Беларуси или Казахстана могут без проблем посещать Крым. "Об ограничениях должны знать украинцы, которым нежелательно ездить на полуостров", - считает юрист.