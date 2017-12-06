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Кто носит фирму Adidas. Немецкий бренд зачищает украинский рынок

06.12.2017 09:00
Компания начала судиться с местными импортерами из-за нарушения авторских прав. Борьба идет за "три полоски" на кроссовках
Кто носит фирму Adidas. Немецкий бренд зачищает украинский рынок
Фото: Adidas

Немецкая корпорация Adidas решила зачистить украинский рынок от контрафакта. Но начала не с рынков наподобие Барабашово и 7-й километр, а с грузов украинских импортеров, которые завозят товары из Китая.

Как стало известно LIGA.net, Adidas International Marketing BV подала в суд на небольшого украинского импортера - Украинскую промышленную компанию Лехтех (Харьков).

Претензии касались интеллектуальных прав на внешний вид спортивной обуви. Речь шла о партии спортивной обуви производства китайской компании YIWU CHAOXUN CHINA, которая завозилась под брендами SUPO и SAYOTA. Суд вытребовал у ГФС тестовые образцы каждого наименования из партии, находящейся на оформлении в таможне.

В чем претензия

В Adidas полагают, что изображения на китайских кроссовках похожи на элементы известных торговых марок. В первую очередь те самые три полоски. Также китайцы использовали фирменные обозначения Adidas - Daroga, Climacool и другие. В конце ноября суд назначил независимую экспертизу объектов интеллектуальной собственности. Эксперты проверят, насколько сильно похожи китайские продукты и товары известного бренда. 

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Редакция LIGA.net связалась с собственницей Лехтех Натальей Пивоваровой. Она рассказала, что претензия Adidas коснулась лишь небольшой части товаров (различной обуви), которые она поставляла в Украину и оформляла на таможне.

По ее словам, товар, к которому появились претензии у немецкого бренда, сертифицирован по всем правилам, а у поставщиков торговые марки прошли международную регистрацию.

"Если бы представители Adidas приехали на рынок Барабашово, то они бы там увидели столько обуви с тремя полосками. Только сертификатов там ни у кого нет", - шутит предпринимательница. Китайские кроссовки SUPO (на рис. сверху) и SAYOTA можно легко найти в украинских интернет-магазинах. Они обойдутся по цене от 400 до 800 грн, что в разы дешевле, чем кроссовки Adidas (на рис. снизу). Это и беспокоит немцев.

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В главном офисе Adidas на запрос редакции не ответили.

Adidas наступает

Как выяснилось, не только Adidas, но и ее сестринская компания Reebok International Ltd. начала внимательно следить за тем, чтобы в Украину не попадал товар, похожий на брендовый. Reebok действует по аналогичной схеме. Например, еще в начале года киевская таможня приостановила оформление партии китайских кроссовок компании Грета Група под торговой маркой fashion в количестве 5000 пар. Таможенники обнаружили, что нанесенный на обувь логотип похож на что-то среднее между лого Puma и лого Reebok. Об этом они проинформировали правообладателей. Те отреагировали. Партия товара была арестована и пролежала на складе полгода. Только в прошлом месяце импортеру удалось через суд добиться снятия ареста.

Что говорят юристы

По мнению управляющего партнера ЮК Юскутум Артема Афяна, в длительной перспективе зачистка украинского рынка от контрафакта для Adidas может иметь смысл. "Потратят много на юристов, но вдолгую они могут выиграть", - отмечает он. Разбирательства, по его мнению, растянутся на годы.

Впрочем, как напоминает патентный поверенный, управляющий партнер PRIMA VERITAS Наталия Владимирова, у импортеров, которые все-таки хотят без проблем завести в Украину контрафакт или товары, которые сильно похожи на продукты известных брендов, есть много ходов.

"Они могут через наш Укрпатент оформить точно такие же патенты на свои кроссовки. Только на себя. И когда таможенники будут проверять очередную партию товара, они увидят, что на него есть несколько патентов от разных компаний. Скорее всего, они его пропустят", - подчеркивает юрист. Таможня не должна разбираться, у кого из сторон патент сильнее, а у кого слабее. 

Стас Юрасов
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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