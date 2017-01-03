АрселорМиттал достиг восьмилетнего максимума по выпуску стали

Объемы производства стали у АрселорМиттал в прошлом году составили 7 млн тонн

Компания АрселорМиттал Кривой Рог по итогам 2016 года достигла восьмилетнего максимума производства стали в объеме 7 млн тонн. Как пишет Дело, это боле чем на 11% превышает результат 2015 года, когда на предприятии было выплавлено 6,3 млн тонн стали.



В прошлом году в рамках инвестиционной программы АрселорМиттал Кривой Рог ввел в эксплуатацию комплекс по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в доменную печь N9.



Второе по объемам производства метпродукции предприятие Украины, Запорожсталь, несколько сократило объемы производства.



В декабре 2016 года на запорожском предприятии выпущено 264,6 тыс тонн чугуна, 305,4 тыс тонн стали, 267,4 тыс тонн проката. В целом за 12 мес. 2016 года произведено 3,6 млн тонн чугуна, около 4 млн тонн стали, 3,4 млн тонн проката.

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