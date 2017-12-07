Макс Яковер: Нельзя просто взять и привести Apple, но мы работаем

Как живет и развивается первый украинский инновационный парк UNIT.City и появится ли в нем офис Apple

Два года назад на месте бывшего Киевского мотоциклетного завода, который в 2012 году приобрел бизнесмен Василий Хмельницкий, началась большая стройка.

Позже стало известно, что на огромной территории (площадью в 35 футбольных полей) будет построен инновационный парк UNIT.City.

Проект оказался очень амбициозным и масштабным. Как рассказывал Хмельницкий, суммарные инвестиции в проект оцениваются на сумму от $100 млн до $400 млн в течение 10 лет.

В начале 2017 года два менеджера, Максим Бахматов и Максим Яковер, которые "подняли с колен" киевский ВДНГ (ранее ВДНХ), неожиданно покинули свои должности и возглавили UNIT.City. Тогда стало понятно, что этот проект может ждать большое будущее.

LIGA.net пообщалась с CEO и управляющим партнером UNIT.City Максимом Яковером и публикует самые интересные выдержки из его рассказа.

О проекте ВДНГ

Я считаю, что для ВДНГ мы сделали очень много. Но две вещи самые главные. Первое: мы показали, как небольшая команда в 5 человек может зайти на госпредприятие и сделать его интересным, прибыльным и перспективным. Второе: мы нанесли ВДНГ на карту города. На тот момент его уже не было в информационном пространстве, там стояли заброшенные здания.

Я очень рад, что новый руководитель комплекса Евгений Мушкин продолжает то, что мы делали. Мы передали ему заполненную сетку ивентов, партнеров, и ВДНГ продолжает развиваться и расти.

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О причинах ухода

История следующая. Я встретился со своим старым товарищем, партнером Василия Хмельницкого, и показал ему концепцию развития ВДНГ. Он похвалил концепцию, но уточнил, сколько мы будем готовить документы. Я сказал, что если очень быстро, то можно уложиться в два года. Он ответил: "Мы за два года тут (UNIT.City - ред) все построим".

Мы пришли на ВДНГ с мечтой, что сможем построить инновационный центр. Но попали в место, где идут постоянные судебные тяжбы, людям нужно выплачивать задолженности по зарплате и есть много других проблем. И поняли, что до уровня "плинтуса" еще нужно дорасти.

Сейчас я прихожу на частный объект, где есть инвестор, который горит этой задачей. Который сам проехал порядка 40 технопарков и имеет бэкграунд в сфере строительства. Сейчас у нас абсолютная синергия. Мне не нужно заниматься вопросами строительства, уборки территории, сервиса и так далее.

Почему именно инновационный парк

Откуда вообще инновационные парки взялись? Этот термин мы придумали для себя. Изначально были бизнес-центры. Концепция бизнес-центров закончилась где-то в середине 80-х годов прошлого столетия. Потом начала развиваться концепция технопарков. Как правило, технопарк развивается государственным или общественным сектором, находится на границе города и там занимаются наукой. Внутри него, как правило, крупный корпоративный R&D-центр или университет.

С середины двухтысячных что-то поменялось. Стало понятно, что инновации приходят, в основном, от молодежи, а у нее совсем другие требования к инфраструктуре, креативной атмосфере, обществу. Вокруг них начали выстраиваться другие инфраструктурные объекты. На Западе они называются инновационные кварталы или территории инноваций. Мы перевели это для себя как инновационный парк. Это место, где ты создаешь, учишься, живешь и отдыхаешь.

О мотоциклетном заводе

Откуда сам завод: после Второй мировой войны по программе репараций оборудование с завода BMW было забрано и перевезено в Киев. Должны были производить "советский BMW", но получилось, как всегда. Хотя на заводе выпускалось несколько легендарных моделей, например, К 750.

Мне когда-то рассказывали историю, что в конце 90-х кто-то пришел на завод и спросил: "О, вы произвели новую модель? А где вы ее взяли?". "А мы скопировали ее у китайцев", - отвечали на заводе. Тогда стало понятно, что завод погибает.

Я бы сказал, что мы пришли на старую заброшенную промзону и на ее месте строим город. В апреле 2016 там были заброшенные здания без окон и дверей. Последний мотоцикл там произвели где-то в 2005-2007 году.

О темпах развития

Наша задача не просто построить аквариум и переместить туда каких-то рыбок. Мы начинаем с выращивания этих рыбок. Поэтому первым делом мы построили школу. Сейчас в UNIT Factory учатся порядка 800 студентов, в следующем году доведем их количество до 1000. Они учатся бесплатно. Из 15 000 человек мы отобрали самых талантливых. В следующем году состоится первый выпуск. Во время обучения они проходят две стажировки в реальных компаниях. Мы слышим отзывы от этих компаний - и они очень удивлены качеством подготовки ребят.

В январе мы открываем коворкинг, в котором будут средние по рынку цены. В кампусе, который мы открыли, сейчас находятся 35 небольших компаний, 3 лаборатории и 2 акселератора.

На сегодня мы застроили 2-3% от общей территории. Сейчас строим четыре кампуса, и до конца следующего года они уже будут готовы.

Будут ли в UNIT.City офисы иностранных компаний, например Apple

Переговоры ведем. Нельзя просто взять и привести Apple. Мы сейчас работаем с ними. Ведем переговоры чтобы открыть их образовательную программу в Украине. Для начала.

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Говорят, Хмельницкий хочет застроить территорию недвижимостью

Тут все очень просто. Чтобы что-то построить, нужно создать генплан территории. Сейчас этот детальный план территории будет обсуждаться на сессии Киевсовета. Полторы недели назад был градостроительный совет, где присутствовал Виталий Кличко и все архитекторы. Они поддержали то, что мы планируем строить.

Они видят, что впервые в Киеве приходит инвестор, который строит объект с окупаемостью в 10 лет. Он строит не просто жилье, он строит огромную образовательную и бизнес-инфраструктуру.

Я думаю жилья будет тридцать с чем-то процентов. Остальное - это образовательные учреждения и офисы.

Когда планируете выйти на прибыльность

Мы можем выйти на операционную прибыль через два года. А вообще срок окупаемости таких проектов намного больше, если они вообще окупаются. Мы провели аналитику: в мире 86% таких объектов либо дотируются государством, либо существуют при участии государства или крупных грантов. И только 14% - это рисковые ребята, которые готовы вкладывать свои собственные средства.

Полный разговор с Максимом Яковером вы можете посмотреть здесь.



