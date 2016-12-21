Создатель Far Cry закроет все иностранные офисы, кроме киевского

Немецкая игровая компания закрывает 5 офисов за границей и продолжает работу в Киеве. На данный момент в киевской студии открыто 16 вакансий

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В Киеве Crytek продолжает набирать людей. Сейчас на сайте Компания известна играми Far Cry и Crysis, а также игровым движком CryEngine. Над ним и играми премиум-сегмента компания решила сосредоточить все усилия. Поэтому были внесены изменения в бизнес-планы компании и сокращены все офисы, кроме центрального офиса во Франкфурте и студии в Киеве.В Киеве Crytek продолжает набирать людей. Сейчас на сайте опубликованы 16 вакансий. В основном компания ищет разработчиков.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Игровая компания Crytek закрывает пять из семи своих офисов и сосредоточит разработку во Франкфурте и Киеве. Об этом говорится в сообщении компании.

ЛIГАБiзнесIнформ

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