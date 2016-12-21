Создатель Far Cry закроет все иностранные офисы, кроме киевского
21.12.2016 13:55
Немецкая игровая компания закрывает 5 офисов за границей и продолжает работу в Киеве. На данный момент в киевской студии открыто 16 вакансий
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Игровая компания Crytek закрывает пять из семи своих офисов и сосредоточит разработку во Франкфурте и Киеве. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания известна играми Far Cry и Crysis, а также игровым движком CryEngine. Над ним и играми премиум-сегмента компания решила сосредоточить все усилия. Поэтому были внесены изменения в бизнес-планы компании и сокращены все офисы, кроме центрального офиса во Франкфурте и студии в Киеве.
В Киеве Crytek продолжает набирать людей. Сейчас на сайте опубликованы 16 вакансий. В основном компания ищет разработчиков.
В Киеве Crytek продолжает набирать людей. Сейчас на сайте опубликованы 16 вакансий. В основном компания ищет разработчиков.
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