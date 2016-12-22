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Nokia подала иск против Apple в суды ФРГ и США

22.12.2016 11:05
Компания утверждает, что Apple отказалась лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений Nokia
Nokia подала иск против Apple в суды ФРГ и США
Фото - Getty Images

Финская компания Nokia подала иски в отношении американской Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства.

Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас. Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании "из портфеля 2011 года". Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", - заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.

Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях. 

Источник: Прайм

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