Nokia подала иск против Apple в суды ФРГ и США

Компания утверждает, что Apple отказалась лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений Nokia

Финская компания Nokia подала иски в отношении американской Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства.

Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас. Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании "из портфеля 2011 года". Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", - заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.

Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.

Источник: Прайм

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