Еще один почтовый оператор Украины начал работать с Ali Express
В сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express Новая почта предоставит украинцам услугу экспресс-доставки из Китая в Украину. Об этом говорится в сообщении компании.
Украинские покупатели теперь могут получить доставку товаров из крупнейших китайских онлайн-магазинов Gearbest, Sammydress, Everbuying, 139shopping.com, Banggood, JD.com, LightintheBox, DHGate, а также Ali Express.
Доставка осуществляется за счет отправителя - продавца. Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа.
Обычно, товары из Китая доставляются в течение 21-30 дней. Новая Почта обещает делать доставку вдвое быстрей.
По данным компании, перед официальным запуском услуги Новая почта ее тестировала, и в ноябре 2016 года успела доставить украинцам более полумиллиона посылок из Китая. В 2017 году компания планирует осилить 2 млн отправлений.
Напомним, в декабре 2014 года Укрпочта
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