Еще один почтовый оператор Украины начал работать с Ali Express

Новая почта обещает доставлять китайские посылки в Украину в течение 15 дней

В сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express Новая почта предоставит украинцам услугу экспресс-доставки из Китая в Украину. Об этом говорится в сообщении компании.

Украинские покупатели теперь могут получить доставку товаров из крупнейших китайских онлайн-магазинов Gearbest, Sammydress, Everbuying, 139shopping.com, Banggood, JD.com, LightintheBox, DHGate, а также Ali Express.

Доставка осуществляется за счет отправителя - продавца. Воспользоваться ею могут клиенты, которые выбирают бесплатную доставку SF Express и SF eParcel среди других опций при оформлении заказа.

Обычно, товары из Китая доставляются в течение 21-30 дней. Новая Почта обещает делать доставку вдвое быстрей.

По данным компании, перед официальным запуском услуги Новая почта ее тестировала, и в ноябре 2016 года успела доставить украинцам более полумиллиона посылок из Китая. В 2017 году компания планирует осилить 2 млн отправлений.

Напомним, в декабре 2014 года Укрпочта объявила о начале работы напрямую с китайскими интернет-магазинами. Почтовый оператор обещал доставку товаров украинцам на протяжении 7-10 дней с того времени, когда был оформлен заказ. Укрпочта работает с AliExpress, Taobao, Tmall и китайским eBay.

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