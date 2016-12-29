Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов
Американская корпорация Apple названа самым влиятельным брендом в мире в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга консалтинговой компании World Brand Lab.
На втором месте Google, третье досталось компании Amazon.
В рейтинге представлены 500 брендов из 28 стран. Больше всего в списке компаний из США - 227, из Китая - 36.
Впервые в рейтинг попали американские бренды Chipotle, Texas Instruments и General Dynamics. Среди китайских брендов - Vanke, China Railway Engineering Corporation (CREC) и China Taiping Insurance.
World Brand Lab при составлении рейтинга учитывала рыночную долю, лидерство на мировом рынке и лояльность клиентов.
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