Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов

В рейтинге World Brand Lab представлены 500 брендов из 28 стран

Американская корпорация Apple названа самым влиятельным брендом в мире в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга консалтинговой компании World Brand Lab.

На втором месте Google, третье досталось компании Amazon.

В рейтинге представлены 500 брендов из 28 стран. Больше всего в списке компаний из США - 227, из Китая - 36.

Впервые в рейтинг попали американские бренды Chipotle, Texas Instruments и General Dynamics. Среди китайских брендов - Vanke, China Railway Engineering Corporation (CREC) и China Taiping Insurance.

World Brand Lab при составлении рейтинга учитывала рыночную долю, лидерство на мировом рынке и лояльность клиентов.

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