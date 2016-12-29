Amazon запатентовала систему доставки с дронами и дирижаблями
Компания Amazon запатентовала систему хранения и доставки товаров, в которой используются дирижабли и беспилотные аппараты, сообщает ITC.
По задумке Amazon, дирижабли будут использоваться в качестве воздушных центров, а непосредственной доставкой посылок в руки покупателей будут заниматься дроны. Напомним, что в декабре 2016 г. Amazon доставил с помощью дрона первый заказ.
В описании заявки также упоминается специальная беспроводная ячеистая сеть, в рамках которой все летательные аппараты будут обмениваться данными о погодных условиях, скорости и направлении ветра, маршрутах и т.п.
Изобретатели рассчитывают, что подобная система сможет существенно сократить сроки доставки товаров и приводят несколько сценариев, в которых использование подобной системы будет максимально оправданным. К примеру, особенно чувствительная к времени доставка еды. Кроме того, дирижабли могут быть загружены конкретной продукцией и находиться в непосредственной близости к заинтересованной аудитории, например, сувенирами, относящимся к футбольному матчу или другому спортивному событию.
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