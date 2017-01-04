Украинец попал в топ-30 лучших ИТ-предпринимателей от Forbes
Харьковчанин Дмитрий Запорожец, сооснователь стартапа GitLab, попал в рейтинг молодых инноваторов и лидеров Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech. Об этом сообщает AIN.
В одном списке с ним - основатели, менеджеры, инженеры, исследователи из таких компаний, как Slack, LinkedIn, IBM, Dropbox, SpaceX.
Лидеров выбирали в 20 категориях (к примеру, "Искусство", "Наука", "Образование", "Маркетинг и реклама" и т.д.) по 30 человек в каждой.
GitLab - это opensource-решение для хостинга Git-репозиториев, во многом похожее на GitHub, но ориентированное прежде всего на бизнес.
Справка. Git - это распределенная система управления версиями, придуманная Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux. Git используют такие проекты, как Android, Drupal, GNU Core Utilities, PHP, MediaWiki, DokuWiki. По сути, Git-репозиторий - это хранилище исходного кода, который используется для создания новых версий программы. Сервис Github предоставляет хостинг (хранение) исходных текстов как на платной, так и на бесплатной основе. Это одна из крупнейших систем, популярных среди opensource-пользователей.
Дмитрий Запорожец - сооснователь и главный технический директор стартапа.
В прошлом и позапрошлом годах стартап поднимал несколько миллионных раундов, последний - $20 млн - в сентябре 2016 года, отмечает AIN. Общий объем инвестиций - $25,6 млн.
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