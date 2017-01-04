Украинец попал в топ-30 лучших ИТ-предпринимателей от Forbes

Сооснователь стартапа GitLab Дмитрий Запорожец попал в рейтинг молодых инноваторов и лидеров Forbes 30 Under 30

Харьковчанин Дмитрий Запорожец, сооснователь стартапа GitLab, попал в рейтинг молодых инноваторов и лидеров Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech. Об этом сообщает AIN.

В одном списке с ним - основатели, менеджеры, инженеры, исследователи из таких компаний, как Slack, LinkedIn, IBM, Dropbox, SpaceX.

Лидеров выбирали в 20 категориях (к примеру, "Искусство", "Наука", "Образование", "Маркетинг и реклама" и т.д.) по 30 человек в каждой.



GitLab - это opensource-решение для хостинга Git-репозиториев, во многом похожее на GitHub, но ориентированное прежде всего на бизнес.



Справка. Git - это распределенная система управления версиями, придуманная Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux. Git используют такие проекты, как Android, Drupal, GNU Core Utilities, PHP, MediaWiki, DokuWiki. По сути, Git-репозиторий - это хранилище исходного кода, который используется для создания новых версий программы. Сервис Github предоставляет хостинг (хранение) исходных текстов как на платной, так и на бесплатной основе. Это одна из крупнейших систем, популярных среди opensource-пользователей.



Дмитрий Запорожец - сооснователь и главный технический директор стартапа.



В прошлом и позапрошлом годах стартап поднимал несколько миллионных раундов, последний - $20 млн - в сентябре 2016 года, отмечает AIN. Общий объем инвестиций - $25,6 млн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.