Лучшие киберофицеры СБУ зарабатывают меньше Junior программистов

У хороших специалистов в СБУ оклады около 12 000-15 000 грн.

Сотрудники антихакерского подразделения СБУ получают не более 15 тысяч грн в месяц. Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил начальник профильного управления СБУ Максим Максимов

"У хороших специалистов оклады около 12 000-15 000 грн. Если это молодой человек, он только пришел, то речь о 7 000-8 000 грн", - уточнил он.

Отметим, что средняя зарплата начинающего разработчика софта (Junior Software Engineer), по данным ресурса DOU, в Киеве составляет $600 в месяц.

"Понятное дело, что в нашем подразделении будет постоянная тенденция к оттоку кадров, так как по окладам мы даже близко не можем конкурировать с частными структурами", - говорит Максимов.