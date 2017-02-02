Сервис такси Uber запустился в Одессе

Международный сервис объявил о запуске услуг в Одессе сразу после выхода на этот рынок Яндекс. Такси

Сервис частного извоза Uber запускается в Одессе. Об этом говорится в сообщении компании.

В Одессе стал доступный сервис uberX. Тарифы на uberX в Одессе составят: 5 грн. - подача автомобиля и 4,50 грн. за каждый километр в пути. Минимальная стоимость поездки составит всего 14 грн. С первого дня оплатить поездки с Uber в Одессе можно будет как наличными, так и при помощи зарегистрированной в приложении банковской карточки. До пятого февраля поездки в городе бесплатны по предъявлению промокодов.

Партнерами Uber могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Расчеты Uber с партнерами происходят по безналичному расчету. "Одесса стала вторым городом Украины, где был запущен сервис Uber. С момента запуска Uber в Киеве в июне прошлого года почти 300 000 киевлян воспользовались сервисом", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 февраля о своем запуске в Одессе сообщил сервис Яндекс. Такси.

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