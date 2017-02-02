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Luxoft покупает крупную украинскую IT-компанию

02.02.2017 13:20
Обе компании входят в рейтинг крупнейших в Украине
Luxoft покупает крупную украинскую IT-компанию
фото: IGate.com.ua
Один из крупнейших разработчиков программного обеспечения Luxoft приобрел украинскую IT-компанию IntroPro, которая разрабатывает программное обеспечение для клиентов в сфере телекома и медиа. Об этом говорится в сообщении Luxoft.

Финансовые подробности сделки не раскрываются. Как говорится в сообщении, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров.

Компания IntroPro имеет офисы в Киеве, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке. 

Обе компании входят в рейтинг ТОП-25 крупнейших IT-компаний Украины. Luxoft находится на третьем месте - в Украине на нее работает более 3,7 тыс. специалистов. IntroPro занимает 22-е место - в компании работает больше 500 специалистов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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