Luxoft покупает крупную украинскую IT-компанию

Финансовые подробности сделки не раскрываются. Как говорится в сообщении, сделка позволит углубить компетенции Luxoft и расширить предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров.



Компания IntroPro имеет офисы в Киеве, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Она генерирует более 90% своего дохода от сектора телекоммуникаций и медиа, обслуживая несколько клиентов, базирующихся в Северной Америке.

