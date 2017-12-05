AVentures Capital вложил $500 000 в украинский медсервис Bookimed

Сервис подбирает индивидульные медрешения по диагностике, лечению, реабилитации и эстетическим процедурам в 26 странах и 260 клиниках по всему миру

Венчурный фонд Aventures Capital инвестировал $500 тыс. в украинский глобальный сервис по подбору медицинских решений и организации лечения для людей по всему миру Bookimed.

Bookimed является одним из лидеров лидером подобных услуг на территории СНГ, и намерен занять лидирующую позицию на мировом уровне.

Центральный офис и основная часть команды из 70 человек находится в Киеве. В штат компании также входит 32 врача.

"В первую очередь инвестиции пойдут на усиление R&D, модернизацию платформы в сторону лучших рекомендаций для пациентов с учетом специфики их заболевания, рекомендованных методов лечения, сервисных особенностей клиник и регионов, куда мы направляем пациентов", - рассказывает со-основатель сервиса Евгений Козлов.

Сервис был создан в 2013 году. С того времени услугами компании уже воспользовались более 80 тыс. клиентов. Сейчас с сервису подключены более 250 ведущих клиник из 26 стран мира.

Спецификой работы Bookimed является ведение пациентов с тяжелыми заболеваниями в направлениях онкологии, нейрохирургии, ортопедии и педиатрии.