Коттеджи в "Итальянском квартале" - доступная привилегия

В "Итальянском квартале" всегда можно выбрать для вас и вашей семьи оптимальный коттедж, цена которого будет экономически обоснована

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Большинство обитателей мегаполисов уверены, что собственный дом в столице - это неосуществимая мечта. Да и Киев, казалось бы, не слишком приспособлен для развития проектов частных домовладений. Однако создатели "Итальянского квартала" доказали, что жизнь в собственном особняке в черте города - это доступная привилегия.

Итальянцы шутят, что в продаже есть только два вида домов: те, которые нам не подходят, и те, которые нам не по средствам. Однако в "Итальянском квартале" всегда можно выбрать для вас и вашей семьи оптимальный коттедж, цена которого будет экономически обоснована.

Как в городе, только лучше

Коттеджный городок площадью 43 га, имеет уникальную локацию. С одной стороны, это земли Оболонского района столицы, а значит, тут есть вся необходимая транспортная инфраструктура, и каждый дом подключен к городским инженерным сетям. С другой, "Итальянский квартал", раскинувшийся вдоль живописного берега одного из заливов Днепра, является настоящим городским курортом - здесь много открытого пространства, в которое гармонично вписана малоэтажная застройка. Соответствует этому и архитектурная концепция застройки, разработанная известной компанией Wimberly Allison Tong & Goo.



Признанный мировой лидер в проектировании отелей и жилых комплексов класса люкс, предлагает украинцам окунутся в атмосферу солнечной Тосканы. Средиземноморский характер здешних коттеджей с их красными черепичными крышами, теплыми красками фасадов, панорамными окнами и коваными перилами террас отлично гармонирует с милым сердцу днепровским побережьем с его песчаными пляжами и белыми чайками над волнами. И все это в 15 минутах езды от центра города!

Все таунхаусы (площадью 130-200 кв.м), виллеты (площадью 230-270 кв.м) и виллы (площадью 280-800 кв.м) возведены по современной монолитно-каркасной технологии, а потому они по надежны и долговечны как городские постройки. Предмет особой гордости строителей - самые качественные строительные и отделочные материалы, обеспечивающие домам "дыхание". В них прохладно летом и тепло зимой!

Дом в "Итальянском квартале" - загородный особняк со всеми современными удобствами и коммуникациями: от фасадной вентилируемой системы и высококачественных деревянных окон с двухкамерным стеклопакетом до автономного газового отопления с установкой бойлера и котла, скоростного интернета и системы молниезащиты. А высокая энергоэффективность и экономичность всех инженерных решений позволяет оптимизировать расходы на его содержание. Собственная служба обслуживания коттеджного городка осуществляет не только надзор и ремонт всех коммуникаций, но и обеспечивает освещение улиц и уборку территории. Так что местные домовладельцы избавлены от мелких бытовых забот, чтобы сосредоточиться на главном - комфортной и счастливой жизни!

Новая эко-среда обитания

"Итальянский квартал" - это новая организация жизненного пространства в городе. Каждое из 300 домовладений, независимо от размера, имеет приусадебную территорию, что позволяет кардинально изменить ваш образ жизни, сделать ее свободнее и разнообразнее. Вы не только будете чаще бывать на воздухе, но у нас больше никогда не будет проблем с поиском места для приема гостей, парковки автомобиля или обустройства детской площадки. Не придется тратить кучу времени, решив поехать на природу - она уже здесь, за вашим окном. Не ограничивайте себя в желаниях - выращивайте цветы и травы, занимайтесь спортом и просто наслаждайтесь чистым воздухом и водой. Обо всем остальном позаботились создатели городка! Социально-однородный состав и надежная охрана гарантируют безопасность и комфортную культурную среду. В городке имеется круглосуточная охрана, предусмотрены детский сад и площадки для игр, парковые зоны и торговый центр. "Итальянский квартал" подарит вам особый, камерный мир, где царят уют, умиротворенность и комфорт!

Детально о квартале на сайте http://ital-kvartal.com.ua и по тел. (095)111-55-55, (097)172-84-84.