Верховная Рада изменила правила оформления стройдокументации

Новые правила работы для строительного рынка вступают в силу с 10 июня

Отделения Государственной архитектурно-строительной инспекции понесут ответственность за незаконное строительство. Эта норма прописана в утвержденном парламентом законе 1817-VIII, которая вступает в силу с 10 июня. Документ уже подписал президент Петр Порошенко.

"Если при регистрации декларации ответственность за достоверность данных нес заказчик, то при выдаче разрешения, ответственной перед обществом и гражданами за законность строительства и соответствие государственным строительным нормам становится инспекция. А именно должностное лицо, выдавшее соответствующее разрешение на строительство", - подчеркнул председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев.

Специалистам органов Госархстройконтроля нужно безупречно выучить законодательную базу, внимательно изучать проектную документацию и все остальные материалы.

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