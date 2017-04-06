Верховная Рада изменила правила оформления стройдокументации
Отделения Государственной архитектурно-строительной инспекции понесут ответственность за незаконное строительство. Эта норма прописана в утвержденном парламентом законе 1817-VIII, которая вступает в силу с 10 июня. Документ уже подписал президент Петр Порошенко.
"Если при регистрации декларации ответственность за достоверность данных нес заказчик, то при выдаче разрешения, ответственной перед обществом и гражданами за законность строительства и соответствие государственным строительным нормам становится инспекция. А именно должностное лицо, выдавшее соответствующее разрешение на строительство", - подчеркнул председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев.
Специалистам органов Госархстройконтроля нужно безупречно выучить законодательную базу, внимательно изучать проектную документацию и все остальные материалы.
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