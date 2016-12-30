Сергей Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson

Российская компания Отель Девелопмент продала отель Radisson Blu Podil структурам Сергея Тигипко. Бизнесмен заплатил около $10 млн

Крупный киевский четырехзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил собственника. Российская компания Отель Девелопмент продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко. Об этом ЛІГА.net рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании. Сделку завершили около трех месяцев назад, ее сумма составила около $10 млн, сообщил один из собеседников. "Отель продан. Имя покупателя не знаю", - сказал ЛІГА.net заместитель генерального директора компании Отель Девелопмент Алексей Нефедов.

Получить комментарий Сергея Тигипко в четверг не удалось, в течение дня он не поднимал трубку. Его пресс-секретарь Ирина Рудко не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о покупке. Гостиничный рынок переживает сложные времена, но Тигипко заключил выгодную сделку, считают эксперты.



Затянувшаяся продажа

Российская компания Отель Девелопмент открыла свой единственный объект в украинской столице - гостиницу Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в конце 2012 года. Для строительства привлекли заемные деньги, $38 млн кредита взяли в Проминвестбанке. Управление отелем собственник передал крупному сетевому оператору - скандинавской Rezidor SAS.



Уже в 2013 году Отель Девелопмент выставил объект на продажу. За свой актив он пытался выручить не менее $80 млн, рассказывал ЛІГА.net осведомленный инвестбанкир. Высокая стоимость гостиницы на 163 номера долгое время отпугивала потенциальных инвесторов, но в этом году россияне пошли на уступки.



"Сумма сделки составила до $10 млн, это недорого за гостиницу такого уровня", - сообщил ЛІГА.net собеседник, близкий к сделке.

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Отель оформлен на компанию Веон плюс. Ее учредитель - Wesla Investments Limited с Британских Виргинских островов - остался неизменным. Конечным бенефициаром компании в госреестре сейчас значится гражданин Молдовы Виктор Гараба.



Причем здесь Тигипко? В конце лета в руководстве Веон плюс произошли знаковые изменения. В августе директором компании стала Оксана Кавицкая. Ее прежнее место работы - киевское ЦКБ Шхуна, зарегистрированное по улице Петлюры, 30. В этом же здании находится главный офис ТАСкомбанка Тигипко и целый ряд других компаний бизнесмена. Во время руководства Кавицкой акционерами Шхуны в 2016 году были кипрские компании Лифаза Лимитед и Белсис Лимитед. Чем они примечательны?



Обе фирмы успели наследить. Лифаза, к примеру, выступала акционером компании Мегатрансбудэкспо. Тигипко - ее конечный владелец. Белсис Лимитед наряду с фирмой Центр фондовых решений в прошлом году выступала соучредителем одноименной финансовой компании. Ее конечным собственником также значится Тигипко. Белсис еще семь лет назад успела побывать членом ревкомиссии Днепровагонмаша, который входит в список промышленных предприятий бизнесмена.



Сложный рынок

Это не первая крупная покупка Сергея Тигипко за последнее время. В ноябре принадлежащая бизнесмену группа TAС через компанию Вailican закрыла сделку по покупке Universal Bank у греческой компании Eurobank Group. В конце сентября нидерландская группа Aegon сообщила, что достигла договоренности о продаже TAS Group 100% акций страховой компании Ейгон Лайф Украина.



"После того как будут выполнены условия закрытия сделки, включающие получение надлежащего разрешения регулирующих органов, TAS Group намерена объединить бизнес Ейгон Лайф Украина с собственным бизнесом в сегменте страхования жизни под брендом ТАС Life", - говорится в заявлении пресс-службы Ейгон Лайф.

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Гостиничный рынок столицы сейчас не самый привлекательный для инвестиций. По данным консалтинговой компании UTG, в январе-июне киевские отели были заполнены на 40,1%. Это на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость проживания за этот же период в национальной валюте выросла всего на 7%. "Срок возврата вложенных инвестиций на этом рынке превышает 10 лет", - отмечает партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. В том числе по этой причине собственник Istil Group Мохаммад Захур приостановил проект реконструкции гостиницы Лейпциг в центре Киева.

Что могло побудить Тигипко заняться отельным бизнесом? Прежде всего невысокая цена: окупить вложения можно за семь лет, считает Ращупкин. "Отель такого уровня может генерировать доход $2-3 млн в год. По мере восстановления экономики он будет лишь возрастать", - полагает эксперт.



Почти десять лет назад Тигипко уже предпринимал попытку стать отельером. В 2008 году компания Киев ЖитлоИнвест Менеджмент планировала построить в Киеве гостиницу Regent (компании Rezidor SAS) по улице Большая Васильковская. Среди ее нынешних учредителей есть та же Лифаза Лимитед. А экс-директор компании Людмила Назаренко входит в набсовет ТАСкомбанка. Этот проект обсуждался на градостроительном совете Киева, но в тот раз планы остались планами.

Александра Некращук

Андрей Самофалов

