Украина установила рекорд в экспорте зерновых
04.01.2017 13:40
По данным Минагрополитики, впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна
Фото - Getty Images
В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.
"Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
По прогнозам специалистов, в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.В целом, по данным Госстата, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $10,4 млрд, что составило 40,2% от всего экспорта государства.
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