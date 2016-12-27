Интервью с продюсером Евровидения: Математически проект убыточен

Совокупный бюджет Украины на проведение Евровидения-2017 превышает 22 млн евро. Заработать на проекте удастся в три раза меньше

Вот уже третий год в Украине идет реформа общественного телерадиовещания, а самого общественного вещания по факту так и не существует. Еще весной 2015 года у Первого национального канала появился новый логотип - UA:Перший. Канал за последние годы сильно провалился в медиарейтингах, так как отказался от "развлекаловки" и сосредоточился на общественно значимых темах.

Экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания рассказывал после увольнения, что на телеканале часто вместо новостей показывали заангажированную рекламу. Средняя зарплата сотрудников, которых более 7 тысяч человек, составляла около 2500 грн. Как вспоминал Аласания, "это был базар, где каждый торговал чем хотел и имел свою маленькую собственность - кусочек эфира, кто-то имел кусочек аренды".

Почему эффекта реформ не видно? Что ожидать от общественного вещания в 2017 году? Практически завершена только юридическая часть реформы: государственные медиаактивы сосредоточены под одним юрлицом. Следующая часть - концептуальная. За нее ответственно новое правление, которое будет выбрано на конкурсе весной. От этих людей и будет зависеть, появится ли у нас в стране настоящее общественное телевидение, или, кроме нового логотипа, так больше ничего и не будет.

Но пока не пришли новые менеджеры, НТКУ предстоит решить как минимум одну сверхзадачу - подготовиться к проведению крупнейшего в мире песенного конкурса Евровидение-2017. Справится ли государственный вещатель с этой миссией? Или завалит международный проект, а вместе с ним и имидж Украины?

Первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин рассказал в интервью ЛІГА.net, что его команда уже успела сделать и что предстоит в ближайшие месяцы.

- Начнем с Евровидения. Как ранее говорил Зураб Аласания (экс-гендиректор НТКУ), бюджетных денег на НТКУ не хватает. Хватит ли их на проведение конкурса?

- Если обратиться к заявлению Зураба, то он говорил о том, что на общественное вещание не хватает денег. Никогда не звучала фраза, что есть проблемы с финансированием Евровидения. В принятом бюджете 2017 года этому есть материальные подтверждения. Страна финансирует будущую Национальную общественную телерадиокомпанию Украины по двум бюджетным программам. Одна из них - это финансовая поддержка общественного вещания (970797,8 млн грн), а вторая - средства на Евровидение (455,7 млн грн).

- Какие еще источники финансирования у Евровидения?

- Конкурс также финансируется из бюджета Киева. Цифра этого финансирования нам была известна уже в сентябре месяце, после того как НТКУ выбрала столицу городом проведения Евровидения. Киев в своей заявке обозначил выделение на конкурс 200 млн грн (эта сумма была зафиксирована решениями сессий Киевсовета как в бюджете 2016 года, так и в бюджете города на 2017 год). То есть общая выделенная для проведения конкурса сумма составляет 655,7 млн грн.

- Как отнеслось высшее руководство страны к значимости проекта Евровидения? Прониклось ли идеей?

- Вовлеченность органов власти (от премьер-министра, руководителей министерств до депутатов) была беспрецедентной. Они быстро осознали, с какими репутационными рисками государство может столкнуться, если пустить процесс на самотек. Кроме того, наших чиновников не мог не заинтересовать потенциальный охват конкурса - более 200 млн зрителей. Это уникальная площадка, с которой можно показать миру Украину.

- Какие основные затратные статьи бюджета предполагает Евровидение?

- Евровидение имеет две составляющие: так называемые телевизионную и нетелевизионную части. Можно условно сказать, что нетелевизионные затраты покрываются Киевом, а телевизионные - из госбюджета Украины.

Нетелевизионная составляющая кроме встречи, сопровождения и ивентов для делегаций стран, принимающих участие в Евровидении, включает в себя также разработку творческой концепции конкурса, дизайн сцены, подготовку арены как места проведения конкурса (МВЦ), а также оснащение зрительного зала. Согласно проекту компании-победителя, выбранной нами на основании конкурса, в котором участвовало четыре компании: две европейские и две украинские, трибуны в МВЦ должны насчитывать более 9000 мест. Это только посадочные места, фан-зона будет считаться отдельно. Хочу обратить внимание, что европейская компания-победитель предложила цену, которая в три раза меньше предложения одной из украинских компаний.

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Что касается телевизионной части, то в начале следующего года мы планируем запустить выбор генерального технического подрядчика по производству трех телевизионных шоу. Основные требования к нему - многолетний опыт по техническому обеспечению проведения Евровидения, гарантия обеспечения подрядами украинских компаний, специализирующихся на телепроизводстве в размере не менее 30% бюджета, безупречная деловая репутация, а также наличие европейской финансовой гарантии на 20 млн евро. Подчеркну, что все наши конкурсы проходят только среди непосредственных владельцев оборудования и инвентаря. И только среди компаний, которые имеют мировое имя и репутацию.

- Какие еще подрядчики определены?

- Мы очень внимательно изучали опыт 2005 года, чтобы не повторять ошибок прошлого. Поэтому подходили к выбору поставщиков услуг очень щепетильно. Кроме уже упомянутого выбора подрядчика на оснащение зрительного зала, завершен конкурс на творческую концепцию, дизайн и логотип конкурса. В конце ноября наблюдательный совет Евровидения от Европейского вещательного союза (EBU) вместе с оргкомитетом НТКУ утвердил эту концепцию. Слоган сейчас находится в состоянии доработки. Совсем скоро, после подписания контракта и согласования всех деталей, мы сможем презентовать ее. Наши европейские коллеги утверждают, что это уникальная концепция, которая будет не только точно принята украинским обществом, но и вполне понятна для европейских зрителей.

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Также мы уже провели и завершили конкурс на дизайн сцены. Приглашали к участию шесть компаний, однако в конкурсе согласились принять участие две европейские и две украинские. Кроме того, мы выбрали туристического оператора среди 18 претендентов. Это украинская компания, которая будет принимать около 2 000 официальных гостей (1000 представителей прессы и 1000 - представители официальных делегаций стран-участниц). Победителя конкурса среди туристических операторов мы объявим уже на этой неделе.

На этой неделе мы также примем решение, кто стал победителем в конкурсе билетных операторов. Скажу только, что в нем принимало участие шесть украинских компаний, специализирующихся на продаже билетов.

- Сколько будут стоить билеты?

- Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале.





На фото: Украинская делегация по Евровидению в главном офисе EBU в Женеве

- Когда стартуют продажи билетов?

- Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе.

- Перефразирую: может быть, у вас уже есть ожидания того, сколько вы заработаете на продаже билетов?

- Наши ожидания, что мы заработаем на продаже билетов более 30 млн грн.

- По сравнению с затратами на проведение конкурса это же…

- …капля в море. Но основной частью доходов станет взнос EBU в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц. Уже подтвердили свое участие 43 страны. Благодаря этому в следующем году НТКУ получит от них основную часть дохода - несколько миллионов евро.

- Россия подтвердила?

- Да. На сегодняшний день Россия является официальным участником конкурса Евровидение-2017.

- Допустим, что от России будет исполнитель, который у нас запрещен, или его запретят: что произойдет в таком случае?

- Он не сможет участвовать. Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства.

- Какие еще источники дохода?

- Спонсорство и реклама. Наши ожидания от международного спонсорства - не менее 1 млн евро. EBU нам уже подтвердило наличие двух международных партнеров. От национального спонсорства наши ожидания - в пределах 700 тыс евро. Уже есть две компании, которые изъявили желание подписать с нами договор. Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 000 до 100 000 евро в разных сегментах. В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро.

- То есть проект все-таки убыточный?

- Если считать математически, то конечно же да. Но здесь немножко другая ситуация. Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не есть тайна, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США. Ближе к маю 2017 года мы будем понимать, расширился ли рынок телесмотрения. Есть ожидания, что зрителей будет еще больше. То есть Украина, которая так давно не генерировала позитива (к сожалению, из-за войны, коррупции и бюрократии), может показать, что является страной, институционально способной организовать шоу такого масштаба.

Об Общественном вещании

- Давайте перейдем к проекту Общественное телевидение. Мой первый вопрос: как вы можете охарактеризовать нынешний статус этого проекта?

- Многие не вовлеченные в процесс люди думали и думают, что в какой-то момент государственная телерадиокомпания станет общественным вещателем. И все рассчитывали, что после проведенного ребрендинга НТКУ весной 2015 года в Украине появилось общественное вещание. Это колоссальное заблуждение, которое, на мой взгляд, привело к неоправданным ожиданиям. И в 2017 году придется менять это ложное восприятие. Мы помним, какие были общественные ожидания и изменения в 2014 году в стране. На их волне была запущена процедура подготовки необходимого закона. В 2015 году была принята окончательная версия закона об общественном телерадиовещании, который запустил процесс его создания.

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Многие говорили уже тогда о том, что общественное вещание нужно было запускать с нуля, создавать новое юридическое лицо. Но с учетом интересов трудовых коллективов отрасли, а также государства, которое не хотело по дороге растерять активы, было принято решение о присоединении всех областных ТРК, НРКУ и студии Укртелефильм, а также телеканала Культура к НТКУ. НТКУ фактически стала площадкой для создания общественного вещания.

- И какой сейчас статус реформы?

- Она уже идет два с лишним года. Первый этап - административное объединение всех компаний на базе НТКУ - был завершен 30 сентября. Все юридические офисы присоединенных компаний были закрыты.

- А как на практике выглядит это слияние?

- На практике в ноябре этого года завершилась процедура оценки имущества присоединенных компаний. Начался процесс преобразования юридического лица НТКУ и всех присоединенных к ней активов в публичное акционерное общество Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Этот процесс точно завершится 31 декабря. Первого января 2017 года начнется передача всех активов НТКУ в будущую НОТУ. ФГИ на основании отчетов независимых оценщиков оценил уставной капитал ПАТ в 2,544 млрд грн. В эту оценку, к сожалению, не вошли нематериальные активы, к которым относятся интеллектуальные права на весь контент, создававшийся государственными ТРК на протяжении десятилетий. Они выведены за рамки нынешней оценки и точно будут оценены уже в рамках будущего ПАТ. Причина - их корректная оценка требует длительного времени.

- Какая общая долговая нагрузка у всех активов?

- Я думаю, ее не будет, так как государственная компания НТКУ не коммерческая, а бюджетная. НТКУ никогда не могла брать на себя больше обязательств, чем у нее было денег. Напомню, что НТКУ - это больше 7 200 людей, 28 областных ТРК, 163 лицензии по всей Украине на все виды вещания. В основном должны нам. В основном рекламодатели.

- У вас есть судебный спор по Euronews, который требует от НТКУ выплаты очень значительной суммы…

- Действительно, существует не признаваемая НТКУ задолженность по контракту 2010 года с Euronews на сумму около 11 млн евро. Отмечу, что сейчас суд по Euronews пошел на второй круг. После того как мы проиграли первую и вторую инстанции, Высший хозяйственный суд Украины вернул дело в суд первой инстанции. Мы вновь его проиграли. И сейчас дело находится на повторном слушании в апелляции. Следующее заседание суда назначено на 14 февраля.

- То есть вопрос завис?

- Да. Вопрос завис. Но, как вы знаете, НОТУ является правопреемником всех обязательств НТКУ. Соответственно, если суд примет негативное для нас решение, новая компания будет автоматически должна чуть меньше, чем 11 млн евро. Мы надеемся, что апелляционный суд учтет все наши аргументы. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что наша правовая позиция должна быть принята и поддержана. В 2010 году НТКУ не имела права заключать подобный контракт. В течение 2011-2014 года НТКУ не получала денег из бюджета на обеспечение выполнения этого контракта. Приписываемые НТКУ долги возникли, как следствие прямого нарушения бюджетного законодательства. Но, к сожалению, пока суды нас не слышат.

- Как вы оцениваете уровень рекламных доходов НТКУ в 2016 году?

- Наши рекламные доходы катастрофически упали, причем по двум причинам. Первая: общий рынок рекламы Украины рухнул. И мы заложники этой ситуации. НТКУ потеряла из-за этого (впрочем, как и все другие медиахолдинги) колоссальную часть доходов. Вторая причина: падение рейтинга канала после того, как было принято решение, что общественное вещание - это образовывающий социально-важный контент, который должен формировать будущее. А не следовать настоящему, т.е. не развлекать публику и не идти у нее на поводу. Известный вопрос-дилемма: канал следует вкусам общества или формирует их? Итогом нашего выбора стало то, что канал упал в рейтингах с 8-го места на 25-е. Естественно, это не могло не сказаться на отношении рекламодателей к рекламе на канале.

К сожалению, общество на сегодняшний день не готово потреблять контент, который образует, обучает, дает надежду на будущее. Оно по-прежнему руководствуется принципами: секс, кровь и скандал.

- А есть ли в мире такое общество, которое готово?

- Это точно, к сожалению, пока не украинское общество. Вы знаете, внутри команды НТКУ долго была дискуссия. И она по-прежнему продолжается. Фактически, была проведена хирургическая операция: контент, который не соответствует стандартам общественного вещания, должен был уйти навсегда. И он ушел. Но нас перестали смотреть. Вторая концепция, которой я, например, придерживаюсь до сих пор, - дозированное наполнение социально значимым контентом, - не была воспринята. Возможно, если бы мы пошли по этому пути, не было бы такого резкого провала в телесмотрении. Но сейчас уже бессмысленно об этом говорить. Новый менеджмент НТКУ (НОТУ), который придет в результате реформы, и будет уже в апреле принимать решение, по какому пути развиваться Общественному вещанию.

- Когда и как завершится реформа Общественного вещания?

- Я надеюсь, что юридическая реформа общественного вещания завершится не позднее 20 января. Будет создано новое юридическое лицо. Компанией будет управлять временно исполняющий обязанности руководителя, а также Наблюдательный совет, сформированный летом 2015 года, который состоит из девяти представителей общественных организаций и восьми представителей политических сил из ВР. Эти люди с абсолютно разным мировоззрением и жизненными опытом по факту должны будут выбрать главу правления НОТУ на конкурсе, объявленном в конце января. Думаю, что к началу апреля конкурсная комиссия определится с тем, кто далее поведет Общественного вещателя в будущее. Этот человек и его команда как раз и возьмут на себя всю ответственность за настоящую (не юридическую) реформу общественного телевидения. За формирование новой программной концепции, штата, зарплат и многое другое. Есть большой блок вопросов, который фактически начнет решаться с середины апреля.

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Люди, которые придут в новое правление, получат карт-бланш. В течение четырех лет их нельзя будет заменить. Каким мы увидим общественное вещание через 4 года - это и будет заслуга (надеюсь, что это будет победа) выбранных менеджеров. Они будут работать в существующих бюджетных, бюрократических ограничениях. Пласт проблем, которые достанутся новому руководителю и его команде, колоссален. В том числе и непонимание обществом необходимости появления общественного телевидения, недоверие к государству. Я уже как-то говорил, что сейчас у всех нынешних сотрудников НТКУ совокупно накопилось около 400 лет отпусков. Если новое руководство примет решение начать сокращать персонал, то только на выплату компенсации и пособий уйдут многие десятки миллионов гривень.





Еще одна проблема будущего НОТУ - это необходимость тотального обновления основных фондов. В последний раз компания системно закупала оборудование в 1996 году. Это был так называемый японский кредит, когда японское правительство профинансировало обновление телевизионного парка. Причем отмечу, что НТКУ до сих пор по нему должно деньги Укрэксимбанку. Сейчас, когда к нам приезжают японские делегации, они ходят и смотрят на работающий у нас телевизионный комплекс, как на музейный экспонат. И не могут понять, как это возможно и почему это до сих пор работает. Поэтому когда вы видите ТВ-картинку UA:Перший, не ругайте нас. У нас руки растут откуда нужно. Просто мы не можем выдавать картинку современного уровня.

- Сколько необходимо средств на полное переоснащение?

- Если мы говорим о полной модернизации, то это около $100 млн. Очевидно, что гораздо эффективнее для нового общественного вещателя было бы изначально все создать с нуля. Начиная от покупки современного оборудования и заканчивая оптимизацией и структурой штата. Но вы же знаете, что у нас страна-собес. Поэтому было принято решение преобразовывать существующее государственное телевидение в такое же отягощенное долгами и обязательствами публичное.

- Насколько возможно привлечь кредит на обновление техники?

- Теоретически под залог имущества это возможно. Но на практике это сложно представить. Поскольку, согласно закону об общественном вещании, отчуждение имущества НОТУ запрещено.

- Зураб говорил, что прежние сотрудники НТКУ неконтролируемо размещали джинсу на телеканале. Проаудировали ли вы этот вопрос? Кого-то наказали?

- Мне сложно комментировать слова Зураба. Я могу предположить, что речь шла о каких-либо доплатах, связанных с размещением заказных материалов.

- Видели ли вы подобное?

- Я не готов комментировать это. До прихода Зураба на канале действительно существовали коммерческие программы, на которых такая практика, возможно, имела место. За 2014-2016 годы на канале уже не было таких программ. Все программы в сетке НТКУ либо собственного производства, либо созданы за донорские деньги (Схеми, Наши Гроші и пр.). Все сторонние программы заходят на канал официально. Мы их уже получаем, как готовый продукт.

- Как обстоят дела по проекту покрытия Крыма украинским вещанием?

- НТКУ обеспечивает создание контента. Как известно, несколько месяцев назад для этой цели международная версия UA:Перший была трансформирована в UA:Крым. К сожалению, пока единственным способом покрытия всего Крыма является спутниковое вещание. Радиопередающая вышка с мощным оборудованием, которая сейчас строится на Чонгаре, является решением только для территории степного Крыма.

- Производит ли что-то Укртелефильм?

- Укртелефильм - это наша боль. Наша многолетняя проблема наперед. Компания, которая фактически заблокировала реформу общественного вещания, из-за которой реформа сдвинулась на год. Эта компания отказалась становиться общественным вещателем. Укртелефильм многие годы практически ничего медийного не производил, но прекрасно занимался строительством объектов недвижимости на своей территории. Когда мы поинтересовались, а что же построили, где же деньги, нас обвинили, что мы лезем не в свое дело. Из-за этой юридической коллизии депутаты и уполномоченные органы приняли решение вывести Укртелефильм из процесса реорганизации юрлиц общественного вещателя. Его реорганизация должна произойти после. А после, как мы знаем, в нашем государстве - это практически никогда. Но мы рассчитываем, что на протяжении следующих двух лет этот процесс все-таки завершится.

- Национальная радиокомпания Украины за последние несколько лет становилась победителем в ряде конкурсов на частоты FM-радио. Какие планы у Общественного вещания в этом направлении?

- Впервые за последний десяток лет Национальный совет по телевидению и радиовещанию сделал все, чтобы Общественное вещание получило все необходимые частоты под FM. При надлежащем финансировании, которое должно появиться в следующем году, общественный вещатель наконец-то получит полноценную общенациональную FM-сеть.



