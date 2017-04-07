Глава медиахолдинга Ахметова: УМХ не может у нас ничего отобрать

Интервью с директором Медиа Группы Украина Евгением Лященко о влиянии акционера, российских сериалах и собственном производстве

Украинские медиагруппы сражаются за телезрителя и диверсифицируют свой бизнес в угоду настроениям потребителей. Большинство площадок все еще терпят убытки и продолжают получать финансирование из карманов владельцев. Медиа Группа Украинаодин из многочисленных бизнесов Рината Ахметова. Проблем с финансированием у компании нет, несмотря на это она рассчитывает выйти в плюс. В интервью LIGA.net директор МГУ Евгений Лященко рассказывает о взаимоотношениях с собственником, планах и вызовах, развитии цифрового ТВ и качестве украинского контента.

Медиа Группа Украина − управляющая компания, которая объединяет телевизионные, издательские и new media-проекты Систем Кэпитал Менеджмент. В состав медиахолдинга входят национальный эфирный телеканал Украина, развлекательный молодежный канал НЛО TV, тематические каналы Футбол 1/Футбол 2, Региональная Медиа Группа (каналы Донбасс, 34 канал, Сигма), компания Диджитал Скринз, которая развивает сервис интерактивного цифрового ТВ и VOD - OLL.TV и спутникового оператора XTRA TV, продакшен-компании Теле Про, Front Cinema, Допоможемо ТВ, сейлз-хаус Медиапартнерство, холдинг Сегодня Мультимедиа.

- В прошлом году вы говорили об убытках в пределах сотен миллионов гривень. Как Медиа Группа Украина отработала 2016 год?

- Так уж сложилось, что в нашей стране ТВ-бизнес в принципе дотируемый. И мы не исключение: да, закончили прошлый год с убытком. Но результаты работы компании в 2016 году неплохие. Также по Медиа Группе в целом уже приняли ряд стратегических решений, активно перестраиваемся и, думаю, что в этом году выйдем на более позитивный финансовый результат. Основная наша задача - улучшить показатели по всем направлениям бизнеса, которые входят в Медиа Группу, не нарушив при этом баланс между финансовыми и бизнес-показателями - рейтинги каналов, тиражи изданий, охваты аудиторий наших медиа. Цифр назвать не могу, но за два последних года мы в три раза снизили объем дофинансирования.

- Отразилось ли это на качестве контента?

- Не отразилось нисколько.

- Не секрет, что убытки погашает собственник. Как часто вы видитесь с Ринатом Ахметовым и по каким вопросам?

- Нечасто. Встречаемся, если возникает необходимость согласования стратегических вопросов, которые касаются развития Медиа Группы Украина. Cтратегия обсуждается с наблюдательным советом, а акционеру мы ее потом вместе представляем и защищаем.

- Вмешивается ли собственник в информационную политику медиагруппы? Не диктует ли Ахметов каких-то условий при подаче материалов на ваших ресурсах?

- Модель работы всех активов группы СКМ, и Медиа Группы Украина в том числе, не поменялась - это бизнес-структуры с прозрачными процессами. Собственник не осуществляет операционный контроль бизнеса.

- А ежедневные сюжеты в выпусках новостей канала Украина о Гуманитарном штабе Рината Ахметова, получается, ваша инициатива?

- Что касается освещения работы Гуманитарного штаба и социальной темы в целом, этим у нас занимается отдельный продакшен Медиа Группы Украина - Допоможемо ТВ. Это одна из задач продакшена.



- Украинский медиарынок в последнее время здорово трясет. Насколько правдива появившаяся в СМИ информация о возможной продаже 1+1 и как вы оцениваете ситуацию вокруг телеканала Интер?

- Информация о том, что кто-то хочет купить или прибрать к рукам Плюсы или Интер, в последние годы действительно появляется регулярно. Но с какой целью эти темы муссируются я, честно говоря, не совсем понимаю.

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- Эти слухи не касаются Медиа Группы Украина. Как вы думаете, почему?

- Потому что мы занимаемся медиабизнесом. Наша модель управления построена по стандартным европейским канонам. Потому, наверное, мне этот бизнес и интересен.

- Хорошо. Может, вы можете объяснить, зачем Ахметову убыточный актив, который, по вашим словам, не подвержен его влиянию?

- Ваши коллеги часто задают этот вопрос. Я поясню, зачем. Акционера интересуют стратегические вопросы. Например, в рамках новой стратегии Медиа Группа Украина должна трансформироваться в эффективный бизнес. Эту задачу нам поставил акционер. А что касается редакционной политики и операционного управления - за это полностью отвечает менеджмент, акционер никогда не вмешивается.

- За счет каких сегментов? Вы планируете вывести в плюс газету, сайт или все же телевизионное направление?

- Все несколько иначе: не за счет модернизации существующих структур, а за счет появления новых. В частности, за счет производства контента и развития новых технологий.

- Вернемся к результатам. Понятно, что телевидение убыточно. Как обстоят дела с сайтом и газетой, с вашими продакшенами?

- Все руководители медиагрупп понимают, что при нынешнем состоянии рекламного рынка и стоимости контента ни один крупный телеканал в ближайшие годы прибыльным не будет. Но если мы разделяем производство контента, фиксируем убытки телеканала и развиваем другие сегменты, то при правильном позиционировании бизнеса в сумме Медиа Группа может быть прибыльной.

- В какой перспективе планируете показать прибыль?

- По каждому направлению время разное. В целом по Медиа Группе я бы не стал сейчас загадывать - есть еще много вопросов. С другой стороны, такие направления, как производство контента, например, уже сейчас себя оправдывают. Если мы говорим об интернете, то диджитал-медиа уже на подходе к точке безубыточности. В этом, как и в прошлом году, инвестируем в это направление дополнительные средства - несколько миллионов долларов, чтобы вывести его на новый уровень. Это прежде всего инвестиции в перезапуск, ребрендинг нашего ресурса Сегодня.ua. Мы не ощутили оттока читателей, а в январе текущего года уже видим положительную динамику, фиксируем рост.

- А что касается газеты?

- По газете ничего нового не скажу: это убыточный актив. Мы продолжаем его удерживать, ведь пока еще газета имеет свой вес как информационный ресурс и работает в синергии с онлайн-ресурсом.

- Закрывать печатную версию не планируете?

- Модель трансформации печатных СМИ в интернет для Украины существенно отличается от этого процесса в других странах. В мире есть истории, когда газеты просто закрывались, когда менялась бизнес-модель печатных СМИ и интернет становился дополнительным инструментом для поддержки и популяризации контента газеты. В нашей ситуации интернет - это было одно, газета - другое. Но в феврале мы запустили единую информационную платформу Сегодня, которая включает и ТВ-новости, и интернет, и газету. Рассчитываем, что она будет развиваться и придавать динамику всей Медиа Группе.

- Запуск бесплатных изданий, той же газеты Вести, сильно съел долю Сегодня? Ведь Вести распространяются бесплатно.

- В вашем вопросе уже содержится и ответ. Я прихожу на рынок, вижу красивые апельсины. Рядом лежат апельсины, не такие красивые, но дешевле. Я возьму те апельсины, которые дешевле. А если есть еще и бесплатные, то выбор очевиден. В момент запуска - да, наша газета потеряла часть читателей. Но в последний год Вести читателей Сегодня уже не отбирали. Три года назад, когда Вести вышли на рынок с бесплатной моделью, мы потеряли примерно 25% тиража. Но есть один нюанс - за Сегодня люди платят и, соответственно, ценят покупку. Читателей одного номера газеты Сегодня гораздо больше, чем читателей Вестей. Также важный показатель - сколько реально газет дошло до читателей. Количество бесплатных экземпляров, которые доходят до читателя по прямому назначению, а не используются, например, для растопки костра, в разы отличается от платных продуктов. Декларируемый тираж в данном случае не дает представления об истинном положении дел.

Кстати, сегодня для нас основным конкурентом являются не Вести, а газета Факты, которая также практикует бесплатное распространение значительной части тиража.



Сегодня для нас основным конкурентом являются не Вести, а газета Факты, которая также практикует бесплатное распространение значительной части тиража

- Интересно. За счет чего? Ведь Виктора Пинчука уже нет среди ее акционеров.

- Появились инвестиции. Факты нашли интересанта, который готов оплачивать тиражи. Знаю, что какое-то время Факты печатали определенные тиражи для Министерства обороны. Не уверен, что продолжают сотрудничество. Но благодаря массированному распространению на ряде территорий, в частности в Харькове, Запорожье, вблизи зоны разграничения, Факты достаточно популярны. Важно понимать, что при прочих равных бесплатная модель будет явным конкурентом платным изданиям.



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О ДЖИНСЕ И СУДАХ С УМХ



- Допускаете ли и отслеживаете ли вы размещение на своих ресурсах заказных материалов, так называемой джинсы?

- У сайта есть своя аудитория, у газеты и ТВ - своя. Понятно, что сайт - это не только новости, это и "желтые" материалы. Безусловно, есть и коммерческие материалы. Это один из источников доходов группы.

- Коммерческий контент цензурируется или берете все подряд?

- Конечно, все подряд не берем. Во-первых, смотрим, чтобы это был понятный прозрачный рекламодатель, чтобы наши ресурсы не понесли имиджевых рисков. Все коммерческие материалы размещаем с рекламной плашкой. Открытой джинсы, то есть не обозначенных плашкой рекламных новостей, у нас нет.

- В Госреестре судебных решений есть информация о намерениях холдинга УМХ отобрать у вас право выпускать журнал VOGUE - ваше недавнее приобретение. С чем это связано и поставлена ли точка в этом деле?

- Если бы вы не спросили, я бы даже не вспомнил. Дело в том, что УМХ не может у нас ничего отобрать. Если у них есть какие-то претензии, пусть адресуют их лицензиату.

Дело в том, что УМХ не может у нас ничего отобрать. Если у них есть какие-то претензии, пусть адресуют их лицензиату

- А как вообще у вас возникла идея работать с VOGUE и долго ли вы вели переговоры?

- Это та редкая ситуация, когда на фоне запуска ЦУМа (зданием владеет СКМ Рината Ахметова. - Ред.) мы посчитали, что такой партнер нам будет интересен. А поинтересовавшись, что происходит с лицензией VOGUE, узнали, что договор с УМХ расторгается по инициативе владельца бренда.

- Как развивается этот проект?

- Печатный рынок Украины переживает не лучшие времена. Собственно, когда мы входили в VOGUE, понимали, что на тиражах больших денег не заработаем. VOGUE - это глянец, а ни одно глянцевое издание за счет тиражей не существует. Потому мы делаем ставку на рекламу - в отличие от многих конкурентов, у VOGUE есть хорошая база премиальных и, что важно, лояльных рекламодателей. В целом одна из задач проекта VOGUE состоит в создании контента под определенного рекламодателя. Естественно, так, чтобы этот контент был интересен читателям. И проекты с продакт-плейсментом у VOGUE, действительно, успешны.

Сайт vogue.ua мы полностью перезапустили, и он показывает очень хорошую динамику. Кроме того, нам удается теперь реализовывать большие мультимедийные проекты. Например, видеопроекты собственного производства vogue.ua являются примером и для других рынков, где присутствует бренд.

- VOGUE окупается?

- Пока нет, но уже близок к этому.



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О РЕКЛАМЕ И ПЛАТНОМ ТВ



- Если говорить об источниках заработка медийщиков, в частности телеканалов, в основном это реклама. Насколько выгоднее стало работать телевизионщикам с рекламодателями после сокращения в конце 2015 года рекламного времени? Ведь конкуренция должна была ужесточиться, на фоне чего у каналов могла появиться опция повышения цены и аукционного принципа.

- Конкуренция не ужесточилась, поскольку сокращение рекламных блоков уравняло спрос и предложение.

- Ваш коллега из Starlight Sales Андрей Партыка говорит именно о конкуренции за ресурс.

- Если анализировать спрос и предложение по году в целом, то я вижу баланс. Но если мы анализируем только высокий сезон, то в этот период превышение спроса над предложением на рынке, безусловно, фиксируется. В низкий сезон каналы, наоборот, предпочитают вводить более гибкие условия для рекламодателей. Крупные рекламодатели обычно заключают с телеканалами контракты на год, планируя, сколько рекламного инвентаря они хотят приобрести и какой именно. Таким образом, каналы получают гарантию заполняемости рекламных блоков на определенном уровне не в сезон, а рекламодатели - выгодные условия в high season. Рекламодатели, которые размещаются несистемно, естественно, в высокий сезон могут столкнуться с дефицитом рекламного времени, особенно в прайм.

- Не так давно, с начала года, у каналов появилась еще одна возможность заработка - кабельные операторы наконец-то согласились платить телеканалам за транслируемый в их сетях контент. При этом ваши тарифы - самые низкие из всех медиагрупп. С чем это связано и сколько, на ваш взгляд, должно стоить кабельное телевидение для подписчиков?

- Я бы не стал говорить, что кабельщики окончательно согласились. По инициативе медиагрупп в рамках измененного законодательства рынку были предложены условия сотрудничества с кабельными операторами. В Медиа Группе Украина мы считали свой тариф, учитывая несколько факторов: количество наших телеканалов, понимание того, сколько кабельщики зарабатывают на своих тарифах; ну и, собственно, сколько готовы платить операторам абоненты. На телерынке ни для кого не секрет, что кабельщики уже несколько лет зарабатывают на медиагруппах, ведь бесплатных пакетов у кабельщиков нет. Так называемые социальные пакеты, в которые включены бесплатные каналы, все равно продаются. И я считаю, что самая правильная модель отношений между кабельными операторами и телегруппами - договариваться друг с другом на приемлемых рыночных условиях.

Платное телевидение, если говорить об эфирных каналах, находится в зачаточной стадии, и естественно, что ни гривня, ни 75 копеек погоды этому рынку не делают. Основу телесмотрения во всем мире составляют эфирные каналы, и зритель смотрит прежде всего свои национальные каналы, а в Украине это особенно выражено. Объясняется это очень просто: качество контента эфирных каналов в Украине довольно высокое даже в условиях тотальной экономии. Соответственно, было бы логично, чтобы все зрители, которые имеют доступ к эфирным каналам, за них платили бы. Поэтому следующий этап - это кодирование сигнала на спутнике. Ведь не может быть такого, что часть рынка платит, а часть - не платит.

Платное телевидение, если говорить об эфирных каналах, находится в зачаточной стадии, и естественно, что ни гривня, ни 75 копеек погоды этому рынку не делают

- Когда, на ваш взгляд, может наступить эпоха массового кодирования спутникового сигнала?

- В отличие от кабеля, где была достигнута договоренность, в случае со спутниками должно быть решение на государственном уровне.

- Ваш коллега Александр Ткаченко категорически против кодирования спутникового сигнала из-за существующих опасений по поводу отсутствия полного цифрового покрытия на фоне отключения аналогового сигнала. По его мнению, если будет введена плата еще и за спутник, западные регионы Украины могут и вовсе остаться без телевидения.

- Не секрет, что у нас диаметрально противоположные позиции с Александром Ткаченко. И вступать в заочные прения по этому поводу тоже, наверное, бессмысленно. В моем понимании отключение аналога и кодирование сигнала на спутнике совершенно разные процессы. Отключение аналога - это в первую очередь уход от технологии даже не прошлого, а позапрошлого века. Аналог и сам умрет.

- Чем заменить аналог? Ведь цифра нескоро придет в отдаленные районы, например, Закарпатской области.

- Знаете, мы уже на том этапе, когда обсуждать "цифру" надо, анализируя конкретную статистику - ту же панель телесмотрения. Данные дают нам четкое понимание, что количество абонентов аналогового ТВ сокращается из года в год почти так же, как и количество читателей газет. На фоне этого растет кабель, особенно цифровой кабель, начинает расти IPTV, достаточно хорошо держится спутник, растет цифровой эфир. Вопрос о том, как же будут смотреть телевизор после отключения аналога в отдаленном районе Закарпатской области, сегодня уже достаточно риторический.

- Согласно планам регулятора, отказ от аналога и переход на цифру должен состояться нынешним летом. Но глава Нацсовета Юрий Артеменко не верит в то, что в отведенные сроки удастся обеспечить покрытие по всей территории Украины, и сроки вновь, как и в прошлом году, придется сдвигать.

- Да, в июне на цифру Украина уже не перейдет. Последние договоренности медиагрупп и регулирующих органов сводятся к тому, что в нынешнем году должны начаться поэтапные отключения по областям, а в феврале 2018-го должно состояться долгожданное полное отключение аналога. Предусмотрено исключение: Первый национальный продолжит вещать и в аналоге. Но для того чтобы это состоялось (а все-таки важно, чтобы Украина, наконец, выполнила взятые на себя уже много лет назад обязательства), необходимо разработать четкую дорожную карту и выполнять ее пункт за пунктом.



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На самом деле сделать осталось уже немного. Укрчастотнадзор подтвердил в своем заключении, что цифровое покрытие Зеонбуда уже на сегодня не уступает аналоговому покрытию каналов Интер и 1+1. И насколько я знаю, Зеонбуд готов увеличить мощности в регионах, где еще есть проблемы с цифровым покрытием. Но надо понимать, что на первом этапе важно добиться того, чтобы цифровое покрытие было не меньше, чем аналоговое, а уже задачи следующих этапов - превосходить аналог. Кроме того, наличие цифры или наличие аналога в регионе - это вовсе не одно и то же для конкретного пользователя. В первом случае зритель получает доступ к качественному сигналу не менее 30 каналов, а во втором - иногда довольствуется двумя-тремя каналами с жуткими помехами.

- Как у вас развиваются отношения с Зеонбудом: устраивают ли вас тарифы, платите ли вы по ним, ведете ли переговоры о снижении тарифов с цифровым монополистом?

- Хотелось бы мне платить меньше? Хотелось бы. Мы ведем переговоры с Зеонбудом об обоснованности тарифов каждый раз, когда перезаключаем договор. Считаю ли я, что тарифы Зеонбуда обоснованы экономически? Скорее всего, да. Потому что основная составляющая тарифа - это перевыставляемые счета концерна КРРТ, на вышках которого расположено оборудование Зеонбуда. Опять же, пока концерн будет получать деньги от медиагрупп и каналов за аналоговую трансляцию, об отказе от аналогового вещания говорить не приходится.



Считаю ли я, что тарифы Зеонбуда обоснованы экономически? Скорее всего, да. Потому что основная составляющая тарифа - это перевыставляемые счета концерна КРРТ, на вышках которого расположено оборудование Зеонбуда

- КРРТ хочет построить еще один мультиплекс…

- Об этом говорят уже несколько лет. Последняя версия звучала так: мультиплекс хотят строить, потому что ЕБРР дает на это деньги. До того я слышал, что деньги собирались выделить из госбюджета, а еще одна версия - что какая-то из медиагрупп заинтересована в построении нового мультиплекса и готова была его профинансировать.

Но у меня возникает несколько вопросов: как строительство мультиплекса решит существующие проблемы цифрового телевидения? Строительство нового или расширение существующего мультиплекса - это инвестиционный проект, который подразумевает какие-то цели, доходы и расходы. Так вот, внимание, вопрос: считал ли кто-то, на чем будет зарабатывать новый мультиплекс, если он будет таким же, как существующие - с теми же абонентами на тех же территориях? Кто на это будет давать деньги? И пока я ни разу не слышал о том, что какая-то частная компания просчитала эффективность этого проекта и готова инвестировать.

- Как вы оцениваете возможность создания в составе МГУ полностью платных, возможно, каких-то нишевых эфирных каналов без рекламы?

- В рамках изначальной стратегии Медиа Группы мы видели необходимость создания группы каналов - базовый канал Украина и нишевые НЛО TV и Индиго TV. Во-первых, это нужно было для того, чтобы Медиа Группа Украина как группа каналов получила охват для рекламодателей. Ведь мы должны работать на разные целевые аудитории. Во-вторых, наличие трех каналов в одной группе позволяет оптимизировать расходы на контент и операционное управление каналами.

Будут ли наши ресурсы платными? По сути, у нас все каналы сейчас платные. Но эфирные каналы в любом случае в ближайшие годы будут зарабатывать на рекламе. В прошлом году рынок ТВ-рекламы оценивался примерно в 4 млрд грн плюс спонсорство. Представляете, чтобы столько зарабатывать от дистрибуции, каким должен быть прирост посещаемости? Пока что зарабатывать на дистрибуции получается только с футбольными каналами. Впрочем, есть и рекламодатели, которые готовы заходить на наши Футбол 1/Футбол 2 со спонсорскими пакетами - пиво, алкоголь, снеки. Рекламодатели ценят ту аудиторию, которая любит футбол.

- Как вы оцениваете запуск Плюсами футбольных стримов? Не составят ли они вам конкуренцию?

- Конкурируем с Плюсами мы достаточно давно, и вся конкуренция упирается в контент. У них была одна часть украинской Премьер-лиги, у нас - вторая половина команд. Можно строить любые модели дистрибуции, вопрос в том, чем их наполнять. Мы показываем футбол на своих футбольных каналах, они - на канале 2+2. То, что сейчас Плюсы заходят на территорию онлайн-трансляций, где мы в последние полтора года существенно усилились, это правильный шаг - попытаться монетизировать контент всеми возможными способами. Я думаю, лобовую конкуренцию они нам не составят - в онлайне еще многим места хватит.



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- А каковы, на ваш взгляд, перспективы онлайн-телевидения и YouТube-ТВ?

- Говоря об онлайн-телевидении, могу привести в пример наш мультиплатформенный бренд Сегодня. Основная задача - контент, который мы производим нашими новостными редакциями, дистрибутировать во все каналы: телевидение, сайт, соцсети, YouТube-канал. Если у тебя есть контент, распределить его в разных каналах вещания не составляет труда. Единственная задача - скомпоновать контент так, чтобы его было интересно смотреть. Такая дифференциация каналов вещания для созданного один раз контента - это, безусловно, правильная стратегия монетизации. Производитель контента или его владелец заработает понемногу на разных площадках.

Отдельный онлайн-канал, скорее всего, должен быть либо совершенно нишевым, либо информационным. Для нас онлайн-канал может быть интересен как площадка для проведения круглых столов, экспертных студий, которые не помещаются в ТВ или не потребляются отдельно через сайт.

- Как развивается ваш сервис Oll.TV?

- Эта платформа успешно конкурирует с кабельными провайдерами. На сегодня Oll.TV является третьим оператором по количеству абонентов после Воли и Триолана. Изначально сервис строили как онлайн-кинотеатр, но в процессе модель изменили. Сегодня это прежде всего сервис интерактивного ТВ с возможностью потреблять контент на любом устройстве. Зритель хочет смотреть ТВ там, где ему удобно, а не только через традиционный телевизор (хотя такая возможность тоже есть), а еще он не хочет зависеть от времени показа. Пользователи Oll.TV смотрят программы каналов не по программке, а по собственному расписанию. Это совершенно иной тип телесмотрения. Мы уже запустили совместный проект с Vodafone, есть технологический проект с Укртелекомом. Сейчас выходим с этим продуктом на внешние рынки.

О СОБСТВЕННО КОНТЕНТЕ И ЗАМЕНЕ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ

- Если говорить о контенте производства продакшенов МГУ, сколько киночасов вы произвели в прошлом году? Ведь в условиях ограничения показа многих российских сериалов нужно чем-то заполнять эфир.

- Ограничение использования российского контента было серьезным стимулом наращивать собственное производство контента, но, отмечу, мы были уже готовы к этому, поскольку начали сами снимать сериалы еще раньше. Сегодня у Медиа Группы совершенно другая экономическая модель, которая более интересна, чем просто покупка контента. Кроме того, производство открывает еще одну возможность: быть независимыми. Можно не только производить контент для своего канала, но и создавать библиотеку для продажи другим каналам.

В 2016 году мы произвели 1495 часов собственного контента (фильмы, сериалы, шоу), в планах на 2017-й - 1706 часов. Если в 2015 году доля собственного производства в сетке канала составляла 47%, а закупленного продукта (включая спортивные трансляции) - 53%, то в 2016-м соотношение изменилось уже в пользу программ собственного производства: 56 и 44% соответственно. На рейтингах канала увеличение доли собственных продуктов отражается достаточно позитивно.



Если в 2015 году доля собственного производства в сетке канала составляла 47%, а закупленного продукта (включая спортивные трансляции) - 53%, то в 2016-м соотношение изменилось уже в пользу программ собственного производства: 56 и 44% соответственно

- Какова стоимость производства одного часа?

- Я точно могу сказать одно: сейчас у нас стоимость контента, переведенная в единицу показа, процентов на 20-30 ниже, чем при использовании покупного контента.

- Без ущерба качеству?

- Самая главная задача, которая перед нами стоит, - производить контент настолько качественный, чтобы он был востребован нашими зрителями и мог продаваться. В прошлом году мы отработали в копродакшене с несколькими украинскими продакшенами, в частности со Star Media, модель, когда мы вместе производим праймовую линейку, а потом ее продаем. И это довольно успешный проект, мы собираемся усиливаться в этом направлении.

- Да, Влад Ряшин об этом говорил.

- В дальнейшем планируем работать по схеме, в которой канал Украина выступает как заказчик, Медиа Группа Украина - как инвестор, и есть непосредственный производитель - продакшен. Канал Украина в рамках разумного бюджета получает контент необходимого качества, Медиа Группа зарабатывает деньги на дистрибуции контента на другие рынки в том числе. По такой схеме работаем со Star Media, компанией ABC FILM.

- То есть вы полностью нашли, чем заменить запрещенный российский контент?

- Если говорить о российском контенте в принципе, то полностью - еще нет. Сейчас если мы и показываем российские фильмы, то только с действующими прокатными свидетельствами. При этом у нас хорошая библиотека контента, созданного в копродакшене.



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ОБ ЭКСПОРТЕ УКРАИНСКОГО ПРОДУКТА



- Проекты собственного производства за рубеж продаете?

- Конечно. Начиная с СНГ - Беларусь, Казахстан. Также продавали и в Израиль и что-то в Европу. Не скажу, что это какие-то значимые суммы, но это практика продажи в том числе и онлайн-прав. Большое обсуждение среди конкурентов вызвала в январе продажа нашего сериала Бессмертник в Индию. Это был первый украинский сериал, который перевели на хинди, показ уже состоялся, результаты очень достойные. А эпизод с участием Русланы Писанки, говорящей на хинди, стал хитом среди наших соотечественников в соцсетях.



Эпизод с участием Русланы Писанки, говорящей на хинди, стал хитом среди наших соотечественников в соцсетях

- А в Россию?

- И в Россию продаем. Но там есть большая разница в ценах, на которые готовы пойти каналы первого эшелона и каналы второго. Продавать каналам второго эшелона не всегда есть смысл.

- Как вы отбираете сюжеты для своих сериалов? В основе практически каждого сюжета лежит история несчастной женщины. Чем это обусловлено?

- Сразу видно, что вы не целевая аудитория нашего канала. Мы исходим из потребностей и ожиданий нашего зрителя. Отдел закупок форматов ищет материал. После того как мы понимаем, что формат отвечает ожиданиям нашего зрителя, нашему позиционированию, ищем производителя, начинается сценарная работа.

- А собственные форматы, которые продаются, у вас есть?

- Конечно. Начиная с нашей Реальной мистики и заканчивая всеми офпраймовыми шоу, которые мы делаем, - те же кулинарные шоу, Агенты справедливости. Мы пока до прайм-тайма не замахивались с собственными форматами. Хотя Говорит Украина с Алексеем Сухановым - уже своеобразный знак качества. Но для того чтобы соответствовать ожиданиям аудитории, программа несколько раз в год переживает серьезные изменения.

- Да, специфика телесмотрения в последние годы существенно изменилась ввиду тех событий, которые происходят в Украине.

- Без сомнения. Например, если раньше группа сентиментальных зрителей, которая является достаточно большим сегментом аудитории наших шоу, сериалов, была готова смотреть жесткие сцены, то сейчас они этого не хотят.

- Ваши конкуренты сейчас очень активно развивают направление талант-шоу. Есть ли у вас в планах что-то подобное?

- Понимаете, в чем дело, это же все купленные готовые форматы. И форматов такого уровня, которые подошли бы Украине, единицы. Голос - последний формат, который хорошо зашел. Более того, форматы имеют особенность устаревать, зритель от них устает, и их тоже нужно менять. Мы ищем, смотрим форматы, но брать что-то, в чем мы не уверены, - не наш принцип.

- Недавно Ткаченко анонсировал, что Плюсы собираются в офлайновые шоу. Он даже спросил разрешения у руководителя СТБ Владимира Бородянского. Вы на эту нишу как смотрите?

- Я не вижу такой необходимости. Это совершенно другой бизнес, то же самое, если заняться концертной деятельностью. Пока что мы сильнее в других направлениях - в телесериальном контенте - и постараемся это лидерство сохранить.

- Видите ли вы себя среди производителей полнометражных или анимационных фильмов?

- На данном этапе мы не готовы инвестировать в эти направления серьезные деньги. Но в дальнейшем, как и для любого другого производителя контента, полный метр, безусловно, должен стать для нас таким же атрибутом, как и сериалы. Но там другая экономика, совсем другая бизнес-модель. Пока что на базе телеканала НЛО TV совместно с Idea Production нам удалось произвести первый полнометражный фильм Инфоголик, который как раз прошел в прокате. Думаю, что в этом направлении - легких молодежных бюджетных комедий - мы можем работать далее. И в этом году что-то еще произведем. Кстати, в прокате Инфоголик уже собрал 5 млн грн (премьера состоялась 2 марта. - Ред.). Это, безусловно, успех. Пусть мы окупили пока только половину бюджета, но в целом достигли всех поставленных целей: получили опыт кинопроизводства и проката, провели национальную промокампанию всей связки наших брендов, протестировали узнаваемость наших звезд.