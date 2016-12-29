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Руководство 1+1 заявляет, что канал пытаются лишить лицензии

29.12.2016 01:11
Коллектив канала 1+1 завляет, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки
Руководство 1+1 заявляет, что канал пытаются лишить лицензии
Фото: facebook.com/1plus1.ua

Руководство телеканала 1+1 утверждает, что телеканалу грозит рейдерский захват.

Сегодня, 29 декабря, истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала. "Две недели назад, 15 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала", - сообщает коллектив канала на официальном сайте и отмечает, что до сих пор никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

Тем не менее, по словам коллектива, из разных источников поступает информация о попытке отменить такое решение.

Руководство 1+1 также обеспокоено тем, что Нацсовет затягивает процесс выполнения собственного решения. "В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", - говорится в заявлении 1+1.

Коллектив телеканала призывает президента Петра Порошенко, руководителей парламента и правительства обеспечить выполнение решения Нацсовета от 15 декабря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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