В Нацсовете прокомментировали ситуацию с 1+1
Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку принято решение Нацсовета о продлении ее срока действия. Об этом сообщает Детектор Медиа.
В Нацсовете объясняли, что запросили у канала обновленные данные о конечных бенефициарах в связи с национализацией ПриватБанка, а бланк лицензии могут выдать до 23 января 2017 года.
Артеменко напомнил норму закона - продолженная лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой лицензии.
"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию 1+1. За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длился шесть месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - сказал Артеменко.
"Сначала устно, а 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук отправила 1+1 официальный запрос по бенефициарам", - отмечает издание.
"Между тем, телеканал 1+1 от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права его выдавать до завершения срока действия лицензии, то есть не ранее 29 декабря. Интересно, что в законе не указано конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. Мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий ", - пояснил Артеменко.
По его словам, Нацсовет не выставлял 1+1 счета на оплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии.
"Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", - сообщил Артеменко.
Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что время на выдачу бланка продленной лицензии есть до 23 января.
"Почему они так спешат - я не знаю. Возможно, это как-то связано с Приватбанком", - предположил Артеменко.
18 декабря ПриватБанк перешел в госсобственность.
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