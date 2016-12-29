У государства есть интерес к активам канала 1+1 - Ткаченко

Гендиректор 1+1 медиа заявил, что перед выборами Администрации президента не выгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс

Администрации президента Украины не выгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс. Об этом заявил генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко, комментируя заявление главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко о ситуации с продлением лицензии канала.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что глава Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии канала 1+1 с национализацией ПриватБанка. В нашей стране существует механизм национализации банка, но, Слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил Тркаченко, которого цитирует пресс-служба канала.

Он считает, что комментарий Артеменко подтверждает, что у "государства есть интерес к активам канала 1+1". "Я повторно заявляю, что канал 1+1 не является активом ПриватБанка. У ООО ТРК Студия 1+1 нет ни кредитов, ни долговых обязательств перед ПриватБанком. В частных разговорах я не однократно получал информацию, что со стороны АП осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами, АП не выгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - сказал генеральный директор 1+1 медиа.

Также он отметил, что в законодательных нормах нет информации, что канал должны ждать месяц (до 23 января) получения документа о пролонгации лицензии. "Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее им решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не больше чем уловка, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее руководство телеканала 1+1 утверждало, что телеканалу грозит рейдерский захват. 29 декабря, истекает срок лицензии на аналоговое вещание канала.

В свою очередь глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку принято решение Нацсовета о продлении ее срока действия.

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