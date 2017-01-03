Ланет с 11 января прекращает трансляцию канала Интер

С 11 января в сети Ланет будут транслироваться каналы трех медиагрупп; Интер в их число не входит

Трансляция телеканала Интер и других каналов этой группы в каьельной сети Ланет с 11 января может прекратиться. Это следует из записи директора Ланета Мариана Ивасюка на странице в Facebook.



"Мережа Ланет достигла в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений к Закону Украины "Про телебачення і радіомовлення"..., мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов.

Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся стала Inter Media Group.

P.S.

По просьбе дистрибьютора группы Inter Media Group, на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в нашей сети", - уточнил он.



30 декабря стало известно, что провайдер Воля перезаключил соглашения со всеми медиагруппами Украины.



1 января вступил в силу закон об изменении состава универсальной программной услуги (УПП). Согласно ему, в состав УПП входят телерадиопрограммы Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (которая находится в процессе создания), парламентского телеканала Рада, а также местных и региональных эфирных аналоговых и цифровых телеканалов, вещающих в пределах не более одной области и не осуществляющих ретрансляции программ других вещателей, а также не обладающих другими лицензиями на эфирное вещание в других областях.



Общенациональные коммерческие телеканалы, согласно закону, исключаются из состава УПП и переходят к договорным отношениям с провайдерами.



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