Подача российского газа в Крым начнется в ближайшие дни - Путин

Присоединение крымской ГТС к российским газовым магистралям закончено, заявил президент страны агрессора

Напомним, ранее в Минэнерго РФ заявили, что оккупированный Крым могут подключить к газотранспортной системе России в декабре. Сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Краснодарский край - Крым" определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период, добавили в министерстве. Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик - компания Стройгазмонтаж.



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.