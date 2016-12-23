Подача российского газа в Крым начнется в ближайшие дни - Путин
23.12.2016 13:45
Присоединение крымской ГТС к российским газовым магистралям закончено, заявил президент страны агрессора
Владимир Путин (фото - EPA)
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что поставки российского газа в аннексированный Крым возможны в ближайшее время. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции сегодня, 23 декабря.
"Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системе к российским газовым магистралям. В ближайшие дни начнется подача российского газа в Крым", - сказал Путин.
Ранее на той же пресс-конференции он пожаловался на нехватку энергоресурсов на оккупированном полуострове.
Напомним, ранее в Минэнерго РФ заявили, что оккупированный Крым могут подключить к газотранспортной системе России в декабре. Сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Краснодарский край - Крым" определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период, добавили в министерстве. Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик - компания Стройгазмонтаж.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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"Черноморнефтегаз закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системе к российским газовым магистралям. В ближайшие дни начнется подача российского газа в Крым", - сказал Путин.
Ранее на той же пресс-конференции он пожаловался на нехватку энергоресурсов на оккупированном полуострове.
Напомним, ранее в Минэнерго РФ заявили, что оккупированный Крым могут подключить к газотранспортной системе России в декабре. Сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Краснодарский край - Крым" определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период, добавили в министерстве. Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик - компания Стройгазмонтаж.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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