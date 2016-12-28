USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

28.12.2016 08:48
Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно сокращения добычи
Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель
Фото - Getty Images

Цены на нефть снижаются в среду на фоне фиксации инвесторами прибыли после удорожания "черного золота" днем ранее.

На 08:35 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до $56,02 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,6% - до $53,87 за баррель.

Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно предстоящего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в рамках достигнутого соглашения. Однако аналитики отмечают, что, у трейдеров остается некоторый скептицизм насчет того, насколько долго производители нефти будут соблюдать свои квоты по добыче.

Сдерживает удешевление "черного золота" сделанное во вторник заявление минэнерго Венесуэлы о том, что в новом году страна сократит добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении добычи. Ведомство отметило, что сокращение не повлияет на выполнение зарубежных контрактов. 

Источник: Прайм

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров