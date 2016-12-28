Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно сокращения добычи

Цены на нефть снижаются в среду на фоне фиксации инвесторами прибыли после удорожания "черного золота" днем ранее.

На 08:35 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до $56,02 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,6% - до $53,87 за баррель.

Во вторник нефть дорожала в связи с оптимистичным настроением инвесторов относительно предстоящего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в рамках достигнутого соглашения. Однако аналитики отмечают, что, у трейдеров остается некоторый скептицизм насчет того, насколько долго производители нефти будут соблюдать свои квоты по добыче.

Сдерживает удешевление "черного золота" сделанное во вторник заявление минэнерго Венесуэлы о том, что в новом году страна сократит добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении добычи. Ведомство отметило, что сокращение не повлияет на выполнение зарубежных контрактов.

Источник: Прайм

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