ОПЗ планирует перейти на давальческую переработку газа

Объявление о переходе на давальческое сырье датируется 27 декабря. При этом конечным срок подачи документов - 20 декабря.

Одесский припортовый завод планирует перейти на давальческую переработку природного газа.

Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

"ОПЗ рассматривает вариант оказания услуг по переработке природного газа в товарный аммиак и карбамид", - сообщается в на веб-странице.

Объявление о переходе на давальческое сырье датировано 27 декабря. При этом конечным срок подачи документов объявлено 20 декабря (см. скрин).





ОПЗ предлагает переработку в течение календарного месяца 60,367 млн кубометров газа в 7 967 тонн товарного аммиака и 74 400 тонн товарного карбамида.

Второй вариант - переработка в течение месяца 117,366 млн кубометров природного газа в 57 480 тонн товарного аммиака и 80 969 тонн товарного карбамида.

Кроме того, на сайте завода висит объявление о планах передачи целостного имущественного комплекса в аренду. Ранее издание Наші Гроші писало, что согласно пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров "О согласовании реструктуризации долга ОПЗ перед Нафтогазом", вопрос аренды внесен в повестку дня заседания правительства 28 декабря. Подтвердить, было ли принято это решение, пока не удалось.





Такая модель работы предусматривает, что ОПЗ не будет самостоятельно покупать газ, а будет получать средства только за переработку сырья. Экспортировать готовую продукцию (аммиак, карбамид) будет владелец ресурса (природного газа).





Ранее по такой схеме планировала работать малоизвестная компания Газтранспроект. Сейчас эта компания фигурирует в уголовном производстве, открытом против нардепа Александра Онищенко.

В декабре 2015 года ОПЗ частично работал на давальческой схеме, покупая газ у компании Antra GMBH и отпуская ей готовую продукцию.