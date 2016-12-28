ОПЗ планирует перейти на давальческую переработку газа
Одесский припортовый завод планирует перейти на давальческую переработку природного газа.
Об этом говорится на официальном сайте предприятия.
"ОПЗ рассматривает вариант оказания услуг по переработке природного газа в товарный аммиак и карбамид", - сообщается в на веб-странице.
Объявление о переходе на давальческое сырье датировано 27 декабря. При этом конечным срок подачи документов объявлено 20 декабря (см. скрин).
ОПЗ предлагает переработку в течение календарного месяца 60,367 млн кубометров газа в 7 967 тонн товарного аммиака и 74 400 тонн товарного карбамида.
Второй вариант - переработка в течение месяца 117,366 млн кубометров природного газа в 57 480 тонн товарного аммиака и 80 969 тонн товарного карбамида.
Кроме того, на сайте завода висит объявление о планах передачи целостного имущественного комплекса в аренду. Ранее издание Наші Гроші писало, что согласно пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров "О согласовании реструктуризации долга ОПЗ перед Нафтогазом", вопрос аренды внесен в повестку дня заседания правительства 28 декабря. Подтвердить, было ли принято это решение, пока не удалось.В декабре 2015 года ОПЗ частично работал на давальческой схеме, покупая газ у компании Antra GMBH и отпуская ей готовую продукцию.
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