Украина втрое увеличит объемы транзита газа из РФ

Укртрансгаз продлил на год контракт к Газтранзитом и увеличил объемы транспортировки газа

Укртрансгаз получил разрешение своего единоличного акционера - НАК Нафтогаз Украины - на продление на год соглашения с российской компанией Газтранзит на транспортировку российского газа. Как сообщает Укртрансгаз на официальном сайте, дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки с 6,57 млн куб м до 20,5 млн куб м.



Согласно сообщению, стоимость транспортировки составит 15,131 млн грн.

Тарифы, в соответствии с законом о рынке природного газа, устанавливаются Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



30 декабря Нафтогаз сообщал, что российский госмонополист Газпром предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита через Украину.



По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, с 22 декабря Газпром значительно нарастил объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся.



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