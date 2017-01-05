Суд отказался забрать у Злочевского 5 нефтегазовых лицензий

Компании Николая Злочевского получила лицензии, когда он занимал должность министра экологии

Окружной административный суд Киева отклонил иски Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании недействительными пяти лицензий на разработку нефтегазовых площадей, которые были выданы компаниям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом говорится в определениях суда от 27-29 декабря, обнародованных в Едином судебном госреестре.

Речь идет о лицензии на добычу газа и нефти на Гуцуловском месторождении (Ивано-Франковская область), выданном ООО Надрагаз.

Кроме того, суд оставил компании Пари лицензии на разработку Пилиповского газового месторождения (Ивано-Франковская область), Никловицкой нефтегазовой площади (Львовская область) и Шереметьевском месторождении нефти газа (Черновицкая область).

Читайте также: Луценко не заинтересовала встреча Кононенко и Злочевского в Вене

Также отклонен иск САП к компании Техноресурс об отмене выдачи лицензии на разработку Владимирского газового месторождения.

Согласно единому реестру юридических лиц, конечным бенефициаром ООО Пари является Николай Злочевский, а ООО Надрагаз - Злочевский и Елена Керницкая, жена львовского предпринимателя и политика Тараса Керницкого.

В свою очередь, 80% компании Техноресурс принадлежит двум оффшорам - Streetwise Capital Limited, Mernalix Investments ltd, которые ранее были владельцами ООО Крымтопэнергосервис. Эта компания входит в группу Burisma Николая Злочевского.

По данным Госгеондр, указанные лицензии были выданы в 2010-2011 годах, года министром экологии (ведомство, курирующее предоставления разрешений на разработку недр) был Николай Злочевский.

Генпрокуратура объявила в розыск экс-министра еще 16 января 2015 года.