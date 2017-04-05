Генпрокуратура объяснила обыски в Укрнафте

Досудебным следствием установлено, что в 2013-2015 годах должностные лица компании действовали в интересах группы Приват. Цена вопроса - 140 млн грн

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО Укрнафта в течение 2013-2015 годов.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО Укрнафта в течение 2013-2015 годов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

"В ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, входивших в группу Приват, поэтому руководители ПАО Укрнафта, действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент баррелизации)", - отмечается в сообщении.

В конечном счете, это привело к занижению объема каждого лота добытого сырья, выставленного на продажу, и потянуло уменьшение его стоимости, предварительно, причинив ущерб ПАО Укрнафта почти 140 млн грн.

В настоящее время следователи Генпрокуратуры, при поддержке СБУ, проводят обыски в служебных помещениях ПАО Укрнафта.

ПАО Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа - 7,6%. Буровые управления Укрнафты имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. ПАО Укрнафта владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50% + 1 акция комапнии принадлежит НАК Нафтогаз Украины, а около 42% акций - группе компаний Приват Игоря Коломойского.

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