В Украине могут приостановить еще две ТЭС - Укрэнерго

С завтрашнего дня Змиевская и Криворожская ТЭС могут остановить работу с целью экономии антрацита, сообщил глава Укрэнерго

С 6 апреля в целях экономии угля антрацитовой группы свою работу может остановить Змиевская ТЭС, а с 11 апреля - Криворожская ТЭС. Об этом глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук сообщил на своей странице в Facebook.

В среду в целях экономии угля прекратила свою работу Трипольская ТЭС, напомнил Ковальчук

"Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии", - написал глава Укрэнерго.

"6 марта апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) - Криворожской ТЭС", - уточнил он.



Ранее сегодня стало известно, что Приднепровская теплоэлектростанция в Днепре, входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, остановила работу из-за недостатка угля. Также прекратила производство электроэнергии и Трипольская теплоэлектростанция в г. Украинка Киевской области, входящая в Центрэнерго.

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